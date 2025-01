Migliora il tuo curriculum nel 2025 imparando una nuova lingua

Aggiungere una nuova lingua al proprio bagaglio di conoscenze è sempre utile, anche per migliorare il proprio curriculum e avere così più possibilità nel mondo del lavoro. E se anche tu la pensi allo stesso modo, ti segnaliamo la nuova offerta per questo inizio 2025 di Babbel: 50% di sconto sul piano annuale, disponibile al prezzo scontato di 299,99 euro anziché 599,99 euro, e sconto del 45% sul piano annuale, ora in promo a 71,88 euro per un anno invece di 143,88 euro (l’equivalente di 5,99 euro al mese, ndr).

Imparare una nuova lingua con Babbel

La piattaforma Babbel aiuta i suoi studenti a sviluppare abilità linguistiche che possono tornare utili nella vita di tutti i giorni. Si tratta di un aspetto molto importante, dato che è la chiave per sostenere conversazioni autentiche nella nuova lingua nel più breve tempo possibile.

Un altro punto di forza è l’esperienza di studio personalizzata. Gli utenti che si iscrivono a Babbel ricevono materiali didattici su misura, in base a quelli che sono i loro interessi, stili di vita e livelli di preparazione. Possono inoltre ricevere consigli preziosi in tempo reale, così da mantenere alta la concentrazione durante l’intero percorso di studi.

Ulteriori strumenti messi in evidenza sono il sistema di riconoscimento vocale, i dialoghi interattivi e i consigli grammaticali. Con il primo gli studenti migliorano la loro pronuncia, con i secondi invece riescono ad esercitare la conversazione, mentre con i terzi affinano le loro abilità nello scritto e nell’orale.

Con Babbel si possono imparare 14 lingue, incluso l’italiano per gli stranieri. Ecco l’elenco completo: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, olandese, turco, svedese, polacco, danese, norvegese, indonesiano e russo.

Sia il piano annuale che quello a vita concedono l’accesso ai corsi di tutte le lingue messe a disposizione dalla piattaforma, quindi volendo si può imparare anche più di una lingua in un anno.

Ricordiamo infine l’offerta in corso: il piano a vita di Babbel è in promozione a 299,99 euro invece di 599,99 euro, per effetto del 50% di sconto. Disponibile anche uno sconto del 45% sul piano annuale, in promo a 5,99 euro al mese per 12 mesi.