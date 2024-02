Mozilla Monitor Plus, nuovo servizio per eliminare dati personali online

Mozilla ha presentato un nuovo servizio in abbonamento che monitora ed elimina le informazioni personali online.

Mozilla Monitor Plus, questo il nome dello strumento, è in grado di individuare eventuali violazioni dati (sempre più diffuse al giorno d’oggi) e di segnalarle attraverso notifiche specifiche. Inoltre, esso permette anche di effettuare scansioni specifiche per individuare quali siti sono in possesso di tali informazioni preziose e come le utilizzano.

Lo strumento in questione permette di effettuare una scansione di prova a titolo gratuito, con alcune funzioni aggiuntive attraverso abbonamento. A tal proposito si parla di 8,99 dollari al mese o di una sottoscrizione annuale, per 107,88 dollari.

Mozilla Monitor Plus va a monitorare 190 broker di dati

Mozilla richiede alcune informazioni per poter setacciare il Web alla ricerca di potenziali fughe di dati. Stiamo parlando di nome, cognome, indirizzo, data di nascita e indirizzo e-mail.

Queste, una volta raccolte, vengono crittografate e utilizzate esclusivamente per avere un punto di riferimento in fase di ricerca. A detta dell’azienda, Mozilla Monitor Plus è in grado di prendere di mira più di 190 siti di broker dati: un numero enorme se raffrontato a servizi simili finora attivi sul mercato. Piattaforme di questo tipo sono sempre più diffuse, in risposta alla percezione di una privacy online sempre più fragile.

Nonostante ciò agire manualmente per richiedere l’eliminazione dei dati dai siti di broker dati è una procedura alquanto macchinosa e, proprio con lo strumento proposto da Mozilla, propone una soluzione rapida ed automatizzata.

Secondo Tony Amaral Kinot, product manager del servizio “Quando abbiamo lanciato Mozilla Monitor, il nostro obiettivo era aiutare le persone a scoprire dove le loro informazioni personali potrebbero essere state compromesse. Ora stiamo annunciando Mozilla Monitor Plus, che aiuterà le persone a recuperare i propri dati dai siti di broker di dati che tentano di vendere i dati esposti“.

In questo momento il servizio è disponibile solo per i residenti negli Stati Uniti anche se, in un prossimo futuro, probabilmente sarà disponibile anche nel resto del mondo.