MuchBetter: ecco come puoi pagare con un semplice anello al dito

Immagina di poter pagare il caffè al bar, il biglietto del treno, o le tue scarpe preferite semplicemente muovendo la mano. Sembra una scena di un film di fantascienza, ma in realtà tutto ciò è già assolutamente a portata di mano – la tua. Per entrare in questo metaverso oltremodo reale è sufficiente avere al dito un anello MuchBetter e per pochi giorni ancora tutto ciò non ha costo alcuno che non quello di una semplice ricarica.

Ti crei un budget per la spesa, insomma, e l’anello è tuo. Non un anello qualsiasi: quello di MuchBetter rappresenta l’ultima frontiera dei pagamenti contactless, portando eleganza, sicurezza e praticità a portata di dito. Con la sola imposizione della mano il pagamento è fatto: una magia, o quasi.

La rivoluzione in un anello

Il 2023 ha segnato una svolta significativa per i pagamenti digitali in Italia, con transazioni che hanno quasi raggiunto i 500 miliardi di Euro. Questo incremento a doppia cifra rispetto all’anno precedente dimostra come la facilità e la praticità siano fondamentali per l’adozione di nuovi strumenti di pagamento. È in questo contesto che il MuchBetter Ring si inserisce come un’alternativa innovativa e rivoluzionaria: una rivoluzione che parte dal gesto, che si nutre di innovazione digitale e che promette di facilitare l’antica abitudine al pagamento con i contanti. Il gesto viene mutuato, infatti, ma la carta scompare: ci sono tutte le prerogative per intravedere l’alba una rivoluzione vera e propria.

Design e caratteristiche

L’anello MuchBetter si distingue per il suo design in ceramica nera opaca, un materiale che coniuga resistenza e stile all’interno dell’estrema portabilità di quello che si configura come un semplice, normalissimo, anello. Non necessita di batteria o ricarica e non richiede l’uso di uno smartphone per funzionare. Questo lo rende sempre pronto all’uso, resistente all’acqua e adatto a qualsiasi situazione, dal lavoro quotidiano alle attività sportive.

Come funziona

Il funzionamento del MuchBetter Ring è intuitivo e semplice. Una volta ricevuto, basta avvicinarlo a uno smartphone con NFC abilitato e utilizzare la funzione “Knock to Activate” dell’app MuchBetter per completare il pairing. In pochi secondi, l’anello sarà associato al proprio account digitale e pronto per effettuare pagamenti contactless ovunque sia accettato il circuito Mastercard. È sufficiente avvicinare l’anello al terminale di pagamento per completare la transazione.

La sicurezza è chiaramente una priorità per MuchBetter, infatti i pagamenti effettuati con l’anello sono protetti dagli stessi standard di sicurezza delle carte di credito e degli smartphone. La tecnologia di tokenizzazione assicura che tutte le transazioni siano criptate, proteggendo i dati degli utenti. In caso di smarrimento, inoltre, l’anello può essere bloccato immediatamente tramite l’app, senza dover contattare la banca.

Portare un anello al dito è un gesto naturale, e il MuchBetter Ring sfrutta questa abitudine per garantire una maggiore sicurezza. L’anello, sempre indossato, riduce il rischio di smarrimento e rende i pagamenti come il frutto di un’azione istintiva. Per le spese superiori ai 50 euro, è anche possibile impostare un PIN durante la configurazione, aumentando ulteriormente la sicurezza delle transazioni.

A costo zero

L’aspetto più sorprendente dell’offerta di MuchBetter è che l’anello viene fornito gratuitamente con una ricarica di 100 euro. A differenza di altri dispositivi simili che costano circa 100 euro, l’anello MuchBetter è gratuito, richiedendo solo un piccolo contributo per le spese di spedizione di 5,99 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità straordinaria per i consumatori italiani di accedere a questa tecnologia senza costi iniziali. È importante notare che l’offerta termina il 31 luglio.

Una volta caricato il credito, l’anello è pronto per essere utilizzato in qualsiasi negozio fisico che accetti pagamenti contactless tramite circuito Mastercard. La comodità dell’anello diventa evidente dopo pochi utilizzi, rendendo immediatamente percepibile la portata rivoluzionaria del dispositivo. Per chi desidera condividere questa innovazione con un partner, è possibile acquistare un secondo anello al costo di soli 49,99 euro, abbinandolo allo stesso account e assegnandogli un budget di spesa dedicato.

Una rivoluzione a portata di mano

Il MuchBetter Ring non è solo un accessorio tecnologico, ma un vero e proprio strumento di rivoluzione nel mondo dei pagamenti. Pagare diventa una questione di gestualità: tendere la mano e abilitare il passaggio di valore. Indossare l’anello ha un significato forte, poiché mette un portafoglio in mano senza che in mano si abbia niente, del denaro a disposizione senza avere denaro in tasca, del valore a disposizione senza che si abbiano app o carta moneta sottomano. Proprio in questo contesto il concetto di “wearable” assume una nuova dimensione, combinando digitalizzazione, abitudini quotidiane e facilità d’uso.

Non perdere l’occasione di entrare nel futuro dei pagamenti contactless, quindi. Carica 100 euro e ricevi gratuitamente il MuchBetter Ring, un anello che cambierà il tuo modo di fare acquisti. Basta con le carte e le app: con MuchBetter, la tecnologia è letteralmente a portata di mano. Scopri come questo piccolo, ma potente anello, può semplificare la tua vita quotidiana e rendere ogni pagamento un’esperienza senza frizioni. La rivoluzione è qui, e puoi toccarla con un dito.

In collaborazione con MuchBetter