Nasce l'AI Teuken-7B: il primo LLM europeo multilingue e open source

L’Europa si fa avanti nel campo dell’intelligenza artificiale con Teuken-7B, un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) sviluppato dal consorzio OpenGPT-X, guidato dagli istituti Fraunhofer. Si tratta di un modello open source, progettato per essere multilingue e addestrato nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione Europea, offrendo un’alternativa ai modelli AI globali dominanti.

Teuken-7B è super efficace nei contesti europei

Teuken-7B, nato con un approccio multilingue, include il 50% di dati di addestramento non in inglese. Questo lo rende particolarmente efficace in contesti europei, dove è fondamentale gestire contenuti in diverse lingue. Le aziende possono integrarlo nei propri sistemi per applicazioni multilingue, mantenendo al tempo stesso la riservatezza dei dati, una necessità fondamentale per rispettare le normative europee sulla privacy.

Il progetto si distingue anche per l’attenzione a questioni critiche come l’efficienza energetica e la riduzione dei costi. Grazie a un tokenizer multilingue avanzato, il modello ottimizza il numero di componenti utilizzati per elaborare una lingua, riducendo i costi di addestramento, specialmente per lingue complesse come tedesco, ungherese e finlandese.

Accessibile attraverso l’infrastruttura Gaia-X, Teuken-7B garantisce che i dati rimangano sotto il controllo dei proprietari, condivisi solo in condizioni sicure e definite. Questo rende il modello ideale per settori sensibili come medicina, finanza e automotive, dove la sicurezza e la trasparenza sono fondamentali.

Sono due le versioni con cui questo LLM è stato reso disponibile direttamente su Hugging Face. La prima serve per la ricerca, la seconda invece gode della licenza Apache 2.0 per utilizzi aziendali. Questo segna un passo avanti nella sovranità digitale europea, dimostrando come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa spingere lo sviluppo tecnologico.

Con Teuken-7B, l’Europa mette a disposizione uno strumento innovativo, pronto a supportare imprese e ricercatori in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso. Tutto ciò potrebbe condurre verso una nuova direzione ma una cosa è certa: sempre con la spinta dell’AI.