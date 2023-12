Natale in criptovalute: 5 altcoin per far schizzare in alto il tuo portafoglio

Ti stai chiedendo quali sono i migliori altcoin in cui investire in questo momento? Oggi è il tuo giorno fortunato. Il 2023 è stato un anno eccellente per gli investitori in criptovalute e molti analisti prevedono che il 2024 porterà profitti ancora maggiori.

Cinque migliori altcoin in cui investire ora

Senza ulteriori indugi, passiamo subito alla nostra lista dei migliori altcoin in cui investire ora per ottenere enormi guadagni nel 2024:

1. InQubeta (QUBE)

InQubeta è il re dei nuovi progetti DeFi lanciati quest’anno. La rete di crowdfunding mira a fornire un canale alternativo per chi vuole investire nell’intelligenza artificiale (AI). Permette agli investitori che non soddisfano i requisiti spesso assurdi di molte società di investimento tradizionali, come i depositi minimi che superano i guadagni annuali di molte persone, di accedere alle opportunità di investimento nell’AI.

La blockchain di InQubeta è ospitata sulla rete Ethereum (ETH), che le conferisce le stesse funzionalità. Il suo spazio di investimento utilizza token ERC20 (token non fungibili) e la frazionalizzazione per offrire un ecosistema di investimento sicuro e trasparente, più efficiente delle opzioni tradizionali.

InQubeta si concentra sulle opportunità di investimento nello spazio dell’intelligenza artificiale, fatto che la pone in una posizione di crescita considerevole visto l’ammontare dei capitali che si sono riversati nell’AI negli ultimi anni. Gli investimenti sono cresciuti di 10x dal 2015 e attualmente la tecnologia è sostenuta da oltre 120 miliardi di dollari.

Si prevede che gli investimenti nell’AI raggiungeranno 1,5 bilioni di dollari nei prossimi anni e InQubeta avrà un ruolo sostanziale nel contribuire a indirizzare parte di questo capitale verso le startup dell’AI rendendo gli investimenti più accessibili agli investitori regolari. Il prezzo di QUBE è di 0,01925 $ al momento, ma potrebbe arrivare a un dollaro nel 2024. I primi investitori hanno ottenuto rendimenti del 175% fino ad ora e ne otterranno il 440% al momento del lancio dei token sugli exchange.

2. Render (RNDR)

Render è stata una delle migliori criptovalute da acquistare nel 2023 e si prevede un’ulteriore crescita nel prossimo anno, dato che la sua piattaforma attira nuovi utenti a un ritmo esponenziale. I prezzi di RNDR sono cresciuti del 1.080% quest’anno e potrebbero superare questi numeri nel 2024.

Render è un progetto di criptovaluta incentrato sulle utility che consente ai miner di monetizzare la potenza di elaborazione inutilizzata a chi ne ha bisogno.

3. Solana (SOL)

Solana è un altro dei migliori altcoin che ha registrato una crescita straordinaria nel 2023, facendo guadagnare agli investitori l’881% di rendimento sui loro investimenti. L’ecosistema DeFi del progetto ha portato a un notevole aumento della sua quota di mercato e ora rappresenta una seria minaccia per la rete Ethereum.

Solana potrebbe arrivare a ricoprire il ruolo di Ethereum nel mondo delle criptovalute entro la fine del 2024 se mantiene il suo attuale tasso di crescita. Questo significa grandi profitti per gli investitori.

4. Fetch.ai (FET)

Fetch.ai è un’altra criptovaluta incentrata sull’intelligenza artificiale che ha registrato una crescita sostanziale quest’anno. I prezzi sono aumentati del 633% rispetto all’inizio dell’anno, grazie alla popolarità dei suoi terreni di costruzione dell’AI. Il progetto offre una piattaforma decentralizzata di apprendimento automatico che consente alle persone normali di accedere a set di dati sicuri e a bot di AI in grado di eseguire compiti per conto degli utenti utilizzando parametri prestabiliti.

I bot creati nel suo ecosistema vengono utilizzati per varie attività come lo shopping online e la finanza decentralizzata.

5. Injective (INJ)

Injective è un altro dei nuovi progetti DeFi promettenti lanciati quest’anno, in quanto il suo ecosistema offre un’ampia gamma di servizi finanziari decentralizzati. Le quotazioni di INJ sono aumentate del 2.988% negli ultimi 12 mesi e la festa è appena iniziata, viste le numerose soluzioni che la sua rete offre ai non bancari e a coloro che preferiscono la finanza decentralizzata. Puoi aspettarti un’ulteriore crescita esponenziale nel 2024.

Riepilogo

QUBE, RNDR, SOL, FET e INJ sono cinque delle migliori criptovalute da acquistare oggi per ottenere rendimenti sostanziali nel 2024. INJ ha registrato la crescita maggiore quest’anno, ma QUBE probabilmente la supererà nel 2024, con alcune proiezioni che prevedono una crescita fino a 100x.

In collaborazione con LocxLabs

Ilsoftware.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Ilsoftware.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.