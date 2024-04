Naviga a 2.5 Gigabit con Vodafone Internet Unlimited

Sei pronto a navigare senza limiti e a velocità straordinaria? Vodafone ha lanciato la sua offerta Internet Unlimited, una soluzione che ti permette di sfruttare al massimo la potenza della fibra ottica. Con velocità che possono raggiungere i 2.5 Gigabit/s, preparati a trasformare la tua esperienza online da casa. L’attivazione si può fare completamente online e ha dei vantaggi esclusivi.

Perché abbonarsi a Vodafone per internet a casa

Con Internet Unlimited di Vodafone, puoi godere di una connessione superveloce a soli €24,90 al mese, invece di €27,90. È l’opportunità perfetta se sei in cerca di prestazioni di alto livello senza spendere una fortuna.

Se attivi l’offerta online, il costo di attivazione è solo di €19,95, rispetto ai €39,90 standard. In più, l’attivazione online rende il processo rapido e semplice, ti basta avere a portata di mano la tua carta d’identità e il codice fiscale. Se poi desideri mantenere il tuo vecchio numero, avrai bisogno anche del codice di migrazione, una serie di numeri che normalmente si trova sulla tua bolletta.

Per sapere quale tecnologia arriva nella tua abitazione ti consigliamo di effettuare la verifica della copertura cliccando sul pulsante qui sotto. Che tu sia raggiunto dalla fibra FTTH, dal misto fibra/rame FTTC, dall’ADSL o dalla FWA, Vodafone ti garantisce una copertura flessibile in base alla disponibilità geografica della tua zona.

Tra gli altri vantaggi di diventare cliente Vodafone c’è inclusa la Vodafone Station, un modem/router all’avanguardia, e le chiamate illimitate per rimanere sempre connesso con chi vuoi. La flessibilità è un altro punto fondamentale: non ci sono vincoli a lungo termine. Puoi recedere in qualsiasi momento, con un costo rateizzato di soli €5 al mese per i primi 24 mesi. In caso di recesso anticipato, dovrai saldare solo le rate rimanenti.

Con queste caratteristiche, Vodafone rappresenta il futuro della connettività disponibile già da ora. Vista la pagina dedicata per maggiori informazioni e attiva online per beneficiare degli attuali sconti