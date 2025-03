Naviga senza essere spiato: attiva subito Norton AntiTrack e difendi i tuoi dati

Ti sei mai domandato perché, dopo aver cercato un prodotto online, cominci a vedere pubblicità dello stesso articolo su ogni sito che visiti? Non è una coincidenza, ma il risultato del tracciamento digitale che monitora ogni tua mossa sul web. Norton AntiTrack è la soluzione definitiva per chi desidera navigare liberamente senza mettere a rischio la propria privacy e non essere oggetto di campagne di pubblicità aggressiva e invasive. Ottieni ora Norton AntiTrack scegliendo il numero di dispositivi sui quali attivarlo.

Ottieni un’esperienza web completa senza sacrificare la tua privacy

I cookie e i sistemi digitali che memorizzano le nostre attività online hanno il vantaggio di semplificare la navigazione e l’accesso al web, ma ci espongono costantemente al rischio di essere identificati. Esistono numerose aziende specializzate nella raccolta di queste tracce con le quali creare una sorta di impronta digitale unica con profili dettagliati delle preferenze sui siti visitati e sulle abitudini di acquisto o di utilizzo del web.

Per proteggersi in maniera efficace la soluzione migliore è attivare Norton AntiTrack. A differenza di altri sistemi similari (come la navigazione in incognito), Norton AntiTrack agisce in profondità. Questo strumento di Norton, infatti, utilizza una tecnologia avanzata che maschera attivamente i dati di navigazione, impedendo ai tracker di rilevarli per creare un profilo digitale.

Una volta installato, il software opera silenziosamente in background, senza rallentare la tua navigazione. La dashboard ti mostra in tempo reale quanti tentativi di tracciamento sono stati bloccati, offrendoti la tranquillità di sapere esattamente quanto sei protetto.

Attivando Norton AntiTrack su un dispositivo si ha uno sconto del 20% sull’abbonamento annuale, potendo decidere di installare il software sul PC Windows o Mac, così come sullo smartphone o il tablet iOS o Android.

Accedendo alla pagina dedicata di Norton AntiTrack puoi effettuare una scansione gratuita della tua impronta digitale così da renderti conto di quante e quali informazioni le aziende conoscono e possono utilizzare per le loro attività.