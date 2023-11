Naviga senza interruzioni con Fibra Aruba a un prezzo conveniente

Oggigiorno, è diventato sempre più complicato trovare l’opzione internet domestica adeguata, visto che ci sono moltissime offerte tra cui scegliere. Considerare costi e caratteristiche degli abbonamenti forniti è essenziale al fine di evitare delusioni in futuro.

Se cerchi un servizio efficiente e conveniente per i tuoi bisogni domestici, Aruba offre una fibra veloce che non presenta interruzioni a un prezzo mensile di 17,69 € per i primi 6 mesi.

All’offerta puoi aggiungere il router Wi-Fi a noleggio e le chiamate nazionali illimitate, pagando rispettivamente 2,20 euro e 4 euro al mese.

Invece, se vuoi tutto compreso, devi attivare l’offerta Fibra Aruba All-in, che ha un costo mensile di 29,90 euro per 12 mesi.

Perché conviene il servizio fibra di Aruba?

Con Aruba Fibra, puoi stare tranquillo sapendo che non ci sono costi inutili da sostenere o costi di attivazione o migrazione. Puoi cambiare offerta pagando soltanto 20,00 euro di recesso.

Con Stop&Go! hai la possibilità di sospendere il servizio in qualsiasi momento. Hai anche a disposizione un indirizzo IPv6 statico e l’assistenza clienti via chat H24.

Inoltre, sarà Aruba a occuparsi della configurazione del router a noleggio grazie al servizio di assistenza incluso. In questo modo, potrai sfruttare tutti i servizi fibra al massimo. Visita il sito web ufficiale per la verifica della copertura della fibra nella tua zona.

Non aspettare: attiva ora la Aruba Fibra o Aruba Fibra All-in, che costano rispettivamente 17,69 euro al mese per 6 mesi e 29,90 euro per 12 mesi. Inoltre, hai 30 giorni di tempo per cambiare idea e lo sconto fino all’80% su tutti gli altri prodotti di Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.