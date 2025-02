Naviga senza pensieri con Fastweb: fibra + 150 Giga in 5G a 31,90€ al mese

Se vuoi un’unica offerta per navigare senza limiti sia da casa che in mobilità, Fastweb ha l’abbonamento perfetto per te. Grazie alla promozione Fastweb Casa Light + Mobile, puoi avere fibra ultraveloce e 150 GB in 5G a un prezzo fisso di soli 31,90€ al mese, senza sorprese e senza costi nascosti.

Questa combinazione rappresenta la scelta ideale per chi desidera una connessione affidabile e stabile per la casa e un’offerta mobile completa, senza vincoli e con la qualità della rete Fastweb. Per verificare la copertura e approfittare dell’offerta in questione basta andare sul sito di Fastweb.

Fibra ultraveloce e 5G in un’unica offerta: la promo di Fastweb

L’abbonamento include la connessione fibra fino a 2,5 Gbps, per una navigazione senza interruzioni e il modem Fastweb NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6, che assicura un segnale ottimale in tutta la casa. Le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali sono disponibili come opzione aggiuntiva a 3€ in più al mese.

L’attivazione è completamente gratuita e hai la possibilità di disdire entro 30 giorni senza penali, con un rimborso totale dell’importo pagato.

Per quanto riguarda la rete mobile, l’offerta include 150 GB in 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 60 destinazioni internazionali, 100 SMS inclusi e 11 GB di roaming in Europa, Regno Unito, Svizzera e Ucraina. La spedizione della SIM è gratuita, mentre l’attivazione della eSIM prevede un costo una tantum di 10€.

Con Fastweb Fibra + Mobile, puoi contare su un prezzo bloccato di 31,90€ al mese per sempre, senza il rischio di rimodulazioni future. Il tutto con trasparenza totale e senza costi nascosti.

Se vuoi unire rete fissa e mobile in un unico abbonamento, con prestazioni elevate e la sicurezza di un operatore affidabile, questa è l’offerta giusta per te. Per attivarla vai sul sito di Fastweb.