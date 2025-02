Naviga senza pensieri con Iliad Top 250: tantissimi GB e tutto illimitato

Iliad continua a rivoluzionare il settore della telefonia mobile con TOP 250, una soluzione perfetta per chi desidera tanti Giga, chiarezza tariffaria e nessun aumento improvviso. Con 250 Giga in 5G e minuti e SMS illimitati, questa offerta è tra le più vantaggiose sul mercato, ideale per chi vuole massima libertà senza costi nascosti.

Per attivarla basta andare sul sito di Iliad. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche della promozione dell’operatore.

Iliad TOP 250 è perfetta per chi cerca una fonte di GB davvero elevata

Grazie a Iliad TOP 250, puoi navigare in totale tranquillità, guardare contenuti in streaming, giocare online e utilizzare le app preferite grazie ai tanti GB messi a disposizione. Il tutto a 9,99€ al mese, con la certezza di un prezzo che non cambia mai e zero rimodulazioni.

Ecco cosa offre la promozione di Iliad:

250 Giga in 5G per connessioni super veloci;

per connessioni super veloci; Minuti e SMS illimitati in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea;

in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea; 13 Giga per il roaming UE , per restare connessi anche all’estero;

, per restare connessi anche all’estero; Chiamate gratuite verso più di 60 Paesi , tra cui USA, Regno Unito, Canada, Australia, Cina e Brasile;

, tra cui USA, Regno Unito, Canada, Australia, Cina e Brasile; Servizi extra senza costi aggiuntivi: hotspot, VoLTE, segreteria telefonica, verifica credito e portabilità del numero.

La funzione hotspot ti permette di condividere la connessione con altri dispositivi, mentre la tecnologia VoLTE assicura chiamate cristalline su rete 4G senza interrompere la navigazione.

Puoi attivare Iliad TOP 250 direttamente sul sito ufficiale dell’operatore con un costo iniziale di 9,99€ una tantum. Nessun contratto vincolante, nessuna clausola nascosta: solo trasparenza e convenienza.

Questa promozione è disponibile fino al 6 marzo 2025. Approfitta ora di 250 Giga in 5G a un prezzo imbattibile.