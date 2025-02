Nessun aumento, nessun abbonamento: Office 2021 Pro scende a 15,29€!

Sai che Microsoft ha appena aumentato il prezzo dei suoi abbonamenti 365 per la prima volta in oltre un decennio? Ciò significa che pagherai 36 € in più all’anno solo per ottenere le app di Office. Per coloro che sono stufi dell’aumento dei prezzi e dell’abbonamento, ci sono ancora versioni di Microsoft Office che puoi possedere o almeno ottenere la licenza per un canone una tantum. Attraverso le migliori offerte Microsoft, Godeal24 ti offre sia la suite Office a vita che i sistemi operativi originali con enormi sconti. Presta attenzione in particolare alla licenza di Microsoft Office 2021 Pro che è in vendita a soli 35,74€, non il prezzo pieno di 439€. Basta un semplice pagamento di 35,74 € e sei pronto per la vita. Questa è la suite Office ufficiale di Microsoft, che contiene Word, Excel, PowerPoint e molti altri strumenti popolari. Se ti interessa il budget, troverai un link a Microsoft Office 2016 Pro per circa 20€ in meno – solo per 15,29€. Si tratta certamente di una versione precedente di Office, ma gli utenti di lunga data di Word o Excel sapranno che non sono avvenuti molti grandi cambiamenti in quel mondo. Ha la stragrande maggioranza delle funzionalità che vediamo oggi.

Potenzia il tuo flusso di lavoro con le suite Microsoft Office – Scontate per un periodo di tempo limitato! (Codice coupon “SGO62”)

Esegui l’aggiornamento a MS Windows 11 Pro: il futuro del lavoro inizia ora! (Codice coupon ” SGO50″)

62% di sconto su pacchetti e altro MS Office (codice coupon “SGO62“)

Più licenze, maggiori risparmi: il pacchetto multi-chiave è ora in vendita!

Pratico software per strumenti informatici:

>>>Ottieni più strumenti

Godeal24 è un noto e affidabile rivenditore online specializzato nell’offerta di software Microsoft originali a prezzi competitivi. Forniscono un’ampia gamma di prodotti Microsoft, tra cui sistemi operativi Windows, software Office e altri strumenti Microsoft chiave per uso personale e aziendale. Inoltre, il sito Web intuitivo di Godeal24 e le opzioni di pagamento sicure rendono l’esperienza di acquisto rapida e senza problemi. Puoi contare sul loro team di assistenza clienti reattivo per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio, garantendoti una transazione fluida dall’inizio alla fine. Acquistando i prodotti Microsoft da Godeal24, non solo risparmi denaro, ma investi anche in software di alta qualità che aumenta la produttività e le prestazioni. Sia per i privati che per le aziende, Godeal24 offre un modo affidabile ed economico per ottenere il software di cui hai bisogno, supportato da anni di esperienza e soddisfazione del cliente. Non perdere l’opportunità di ottenere prodotti Microsoft autentici a una frazione del costo: acquista con Godeal24 oggi stesso!

Contatta Godeal24: service@godeal24.com

Come utilizzare il codice coupon?

Aggiungi il prodotto al carrello e compila il codice coupon, fai clic su “Procedi al pagamento” dopo la conferma!

Seleziona “CWALLETCO” in questo passaggio, quindi fai clic su “Continua”.

In collaborazione con Godeal24