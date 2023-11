Netflix: a dicembre la trilogia di GTA gratis per tutti gli abbonati

Netflix resta il colosso indiscusso dello streaming di film, serie TV e documentari, ma – da diversi anni a questa parte – può dire la sua anche in ambito gaming. Per dispositivi mobili, s’intende. A tal proposito, l’ultima novità è di sicuro effetto “wow”, soprattutto per i più nostalgici: l’azienda ha annunciato che il 14 dicembre (il 15, in Italia) la sua libreria di giochi accoglierà GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

La trilogia originale di GTA è nelle mani di Netflix: i dettagli sul regalo di fine anno per gli abbonati

L’offerta di Netflix in termini videoludici è già abbastanza ricca, con titoli inediti ispirati ai suoi contenuti di maggior successo (Tenebre e Ossa, Stranger Things, La Regina degli Scacchi e così via), ma anche videogiochi amatissimi dai più, come Football Manager 2024 e Farming Simulator 2023.

La grande novità, come anticipato, è l’imminente debutto di GTA: Vice City, GTA: San Andreas e GTA III, già visibili su App Store e Play Store. Dalle descrizioni si apprende che si tratta delle versioni rimasterizzate dei tre amatissimi videogiochi di Rockstar Games ma con degli accorgimenti ad-hoc per garantire un’ottima esperienza d’uso su smartphone e tablet iOS/iPadOS e Android.

BIG NEWS: GTA III, Vice City, and San Andreas from the Grand Theft Auto Series are coming to Netflix Games for mobile on December 14! pic.twitter.com/qe9DGOHXyO — Netflix (@netflix) November 29, 2023

A proposito delle versioni remastered, queste portano con sé migliorie grafiche legate all’illuminazione, alle texture e così via. Insomma, la trilogia originale di GTA risulta più pulita, rifinita e – di conseguenza – più godibile.

Come anticipato, la trilogia di GTA sarà completamente gratuita per tutti coloro che hanno un abbonamento Netflix attivo. Per il mercato italiano, il download dei singoli giochi sarà attivo dal 15 dicembre e saranno necessari un bel po’ di GB liberi sul dispositivo.