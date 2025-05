Netflix si prepara a un aggiornamento senza precedenti, previsto per il 19 maggio 2025.

Dopo oltre un decennio dal suo ultimo grande restyling, la piattaforma introduce un nuovo design e nuove funzioni, promettendo un’esperienza utente più interattiva e personalizzata anche per gli utenti che hanno meno dimestichezza con il servizio.

Il cambiamento principale riguarda il completo restyling dell’interfaccia utente, con modifiche sostanziali che renderanno la navigazione più intuitiva. Sebbene l’implementazione completa richiederà diversi mesi, gli abbonati inizieranno a scoprire le novità già dalla prossima primavera. Tra le novità più rilevanti, il menu di navigazione è stato ridotto a sei icone essenziali:

Cerca Home Serie TV Film Giochi

Oltre all’aggiunta della nuova sezione “My Netflix”. Nonostante la semplificazione, gli utenti potranno accedere alle categorie tematiche attraverso la funzione di ricerca, mantenendo un alto livello di accessibilità ai contenuti.

Netflix “copia” il feed verticale di TikTok

Un’attenzione particolare è stata dedicata al sistema di raccomandazione, ora potenziato per migliorare l’esperienza utente. I contenuti suggeriti saranno presentati in righe orizzontali, con il titolo selezionato che si ingrandisce in modo automatico per mostrare informazioni aggiuntive, come premi ricevuti e dettagli sulla produzione.

Tra le innovazioni più significative, spicca la nuova funzionalità “Moment”, che consente agli utenti di salvare e condividere scene specifiche di un video. Questa opzione, pensata per favorire un’esperienza più sociale e interattiva, si aggiunge a un feed verticale in stile TikTok, progettato per esplorare i trailer con un semplice movimento del dito.

Un ruolo cruciale in questo aggiornamento è svolto dall’Intelligenza Artificiale, che potenzia ulteriormente il sistema di raccomandazione. Grazie all’AI, Netflix sarà in grado di rispondere a richieste generiche come “qualcosa di divertente ed emozionante”, personalizzando l’offerta in base alle preferenze di ogni utente.

La storia di Netflix è un esempio di continua trasformazione. Nata nel 1997 come servizio di noleggio DVD, l’azienda si è evoluta in una piattaforma di streaming nel 2007, abbandonando in modo definitivo il formato fisico nel 2023 per concentrarsi esclusivamente sul digitale. Questo aggiornamento del 2025 segna un nuovo capitolo nella sua evoluzione, dimostrando la volontà di innovare in modo costante il servizio per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente.