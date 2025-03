NetworkManager 1.52 arriva con supporto interfaccia IPvlan

NetworkManager 1.52 è stato recentemente rilasciato come ultima versione stabile di questo popolare software open source per la gestione delle connessioni di rete all’interno di un sistema operativo basato su Linux. Il nuovo update introduce il supporto dell’interfaccia IPvlan e la possibilità di configurare manualmente l’autenticazione dell’EPS Bearer iniziale di LTE. Vi è poi il supporto per la modalità FEC (Forward Error Correction) di ethtool e il supporto per l’aggiunta automatica di percorsi ai server DNS tramite le proprietà ipv4.routed-dns e ipv6.routed-dns.

Il nuovo aggiornamento include anche una nuova proprietà ipv4.link-local=fallback. Questa permette di impostare un indirizzo IPv4 link-local quando non è impostato nessun altro IPv4. NetworkManager 1.52 introduce anche le nuove proprietà ipv4.shared-dhcp-range e ipv4.shared-dhcp-lease-time per consentire la personalizzazione dell’intervallo DHCP e del tempo di lease offerti dal server DHCP quando si utilizza il metodo di connessione condivisa. Oltre a ciò, questa versione consente di specificare server DNS con una sintassi di tipo URI che supporta server dei nomi DNS su TLS (DoT). Inoltre, aggiunge il supporto per l’opzione DHCPv4 “IPv6-only preferred” (RFC 8925) per indicare che un host supporta una modalità solo IPv6 ed è disposto a rinunciare all’ottenimento di un indirizzo IPv4 se la rete fornisce connettività IPv6.

NetworkManager 1.52: le altre modifiche e i bug risolti

Tra le novità, NetworkManager 1.52 aggiunge il supporto per l’utilizzo del plugin Dnsconfd per la configurazione del risolutore di caching DNS a livello di sistema. Aggiunge poi il supporto per l’archiviazione della cronologia interattiva in $XDG_CACHE_HOME/nmcli-history anziché in ~/.nmcli-history. L’update include anche un metodo “shared” alle opzioni di configurazione IPv6 nell’interfaccia basata su testo nmtui. NetworkManager 1.52 introduce inoltre il supporto per initrd-generator per comprendere l’opzione “rd.net.dns” per la configurazione dei server dei nomi globali. Aggiunge infine due chiavi aggiuntive “resolve-mode” e “certification-authority” alla sezione di configurazione global-dns, il supporto per OCI in nm-cloud-setup e rimuove il supporto per il client DHCP “dhcpcanon” e il supporto per la compilazione con Autotools.

In questa versione sono stati risolti diversi bug. Tra questi vi è un bug che impediva l’attivazione delle porte bond e bridge e uno che impediva l’attivazione delle interfacce OVS. NetworkManager 1.52 ha risolto anche un problema con la creazione di endpoint MTPCP per IPv4 con indirizzi provvisori DAD e IPv6. Corregge anche un bug che impediva l’aggiunta di alcune rotte VPN alla tabella specificata in ipv4/6.routing-table, che consente l’uso del routing delle policy per mitigare gli attacchi TunnelVision. Il nuovo NetworkManager è disponibile per il download in questo momento dalla sua pagina GitLab. Tuttavia, prima di aggiornare le proprie installazioni, è consigliato attendere che arrivi nei repository software stabili della propria distribuzione GNU/Linux.