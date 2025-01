NeuralSVG crea immagini vettoriali con l'IA usando comandi testuali

Uno dei progetti basati sull’AI da tenere d’occhio nei prossimi mesi è NeuralSVG, strumento che permette di generare immagini vettoriali composte da forme multiple a partire da semplici prompt testuali. Sviluppato da un team di ricerca dell’Università di Tel Aviv (Israele) e del MIT (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, CSAIL), NeuralSVG rappresenta un salto tecnologico nella generazione di immagini vettoriali, ovvero quelle immagini costituite da forme geometriche come cerchi, linee e poligoni liberamente ridimensionabili senza perdite di qualità.

Abbiamo già visto cosa sono le immagini SVG e perché, grazie alla loro versatilità, sono ampiamente utilizzate nel campo del design grazie, consentendo modifiche avanzate su dimensioni e struttura.

Le innovazioni di NeuralSVG nella generazione di immagini vettoriali con l’AI

A valle dei recenti progressi nei modelli di linguaggio visivo e nei modelli di diffusione, l’interesse per la generazione di immagini vettoriali basate su testo è cresciuto notevolmente. Tuttavia, gli approcci tradizionali presentano limiti significativi: gli output tendono ad essere eccessivamente parametrizzati e non considerano adeguatamente la struttura a livelli, elemento fondamentale per la flessibilità dell’immagine vettoriale.

NeuralSVG supera queste limitazioni introducendo un approccio innovativo basato su due pilastri:

(SDS): Una tecnica che permette di ottimizzare il peso dei vettori, garantendo immagini di alta qualità. Struttura a livelli: Grazie a un metodo basato sul concetto di dropout, ogni forma generata è organizzata in livelli distinti, migliorando la successiva fase di editing.

Una soluzione del genere consente l’ottenimento di immagini vettoriali che riflettono la struttura richiesta nel prompt, utilizzando un numero limitato di forme e mantenendo al contempo un’elevata precisione nella rappresentazione.

Funzionalità principali

NeuralSVG permette di specificare colori di sfondo e di generare immagini con palette diverse, adattate alle esigenze dell’utente. L’utente può inoltre specificare il rapporto d’aspetto desiderato per le immagini. Ad esempio, è possibile generare immagini con rapporti 1:1 o 4:1, mantenendo sempre una coerenza estetica.

La soluzione partorita dal team di accademici, infine, supporta la generazione di immagini vettoriali con un numero limitato di linee, offrendo una modalità “sketch-like” ideale per concept art o rappresentazioni semplificate.

Applicazioni e disponibilità

Le potenzialità di NeuralSVG sono enormi: dal design grafico alla prototipazione rapida. La possibilità di generare immagini vettoriali basate su testo, con un controllo avanzato sui livelli e sui dettagli, lo rende uno strumento versatile e potente.

Al momento è disponibile una descrizione particolareggiata di NeuralSVG sul sito ufficiale del progetto. A breve, però, il repository GitHub accoglierà il codice sorgente della soluzione permettendo a sviluppatori, designer e ricercatori di accedere facilmente al nuovo e innovativo strumento.