Nextcloud Talk: arriva l'alternativa open source a Microsoft Teams

Tra i più strenui sostenitori della separazione tra Windows e Microsoft Teams c’è Nextcloud, che nel 2021 presentò le sue lamentele (insieme ad altre 30 aziende) di fronte all’Antitrust europea. Adesso Nextcloud passa al contrattacco svelando pubblicamente un’alternativa aperta a Teams. Si chiama Nextcloud Talk ed è una soluzione integrata che consolida tutte le funzioni essenziali per una collaborazione efficiente in un’unica applicazione, garantendo al contempo il pieno controllo e l’indipendenza dei dati.

Nextcloud Talk: prima e unica piattaforma per il lavoro in team conforme con il GDPR

I vertici di Nextcloud osservano che il nuovo Talk risponde alla crescente domanda di una piattaforma di collaborazione conforme con il

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), progettata sin dall’inizio per rispettare la privacy degli utenti e preservare la riservatezza dei dati.

“Le aziende hanno bisogno di strumenti di collaborazione potenti, ma la maggior parte delle soluzioni non è conforme al GDPR e costringe le organizzazioni a dipendere dai giganti tecnologici statunitensi”, afferma Frank Karlitschek, CEO di Nextcloud. “Noi affrontiamo i limiti delle altre piattaforme offrendo una vera sovranità digitale e una completa trasparenza. I nostri strumenti consentono alle organizzazioni di gestire la comunicazione con un controllo completo sui propri dati, in modo indipendente e sicuro”.

Nextcloud Talk, e in generale la suite Nextcloud, guardano infatti al concetto di sovranità digitale: imprese, professionisti e utenti hanno sempre pieno controllo sui loro dati e possono gestirli come desiderano, anche con una soluzione self-hosted o con il cloud privato. Il tutto senza dipendere in alcun modo dal fornitore (nessun vendor lock-in).

Principali caratteristiche

L’ultima versione di Nextcloud Talk, battezzata “Paris”, unisce chat, videochiamate e webinar all’interno di un’unica applicazione, supportata da funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale e progettate per semplificare i flussi di lavoro quotidiani.

L’integrazione con il browser e le notifiche migliorate, consentono di comunicare direttamente e di partecipare senza problemi alle chiamate, sempre a portata di mano.

Nextcloud Talk provvede anche a generare riassunti delle videoconferenze con l’intelligenza artificiale oltre a produrre elenchi delle cose da fare sulla base delle conversazioni in essere e dei loro sviluppi.

La lavagna interattiva facilita il brainstorming collaborativo e lo sviluppo di idee in tempo reale, rivelandosi eccellente durante i workshop nonché per creare abbozzi di progetto durante le chiamate.

Gli utenti di Nextcloud Talk hanno inoltre la possibilità di collaborare sui documenti anche durante le chat e le videochiamate.

Nextcloud Talk è implementabile anche in ambienti airgap: cosa significa

Gli sviluppatori di Nextcloud spiegano che Talk può essere configurato e utilizzato anche in tutti quei contesti in cui il sistema o la rete non risultano connessi a Internet o ad altre reti esterne per motivi di sicurezza o isolamento operativo.

Gli ambienti airgap sono comuni in ambiti come infrastrutture critiche, difesa o settori ad alta sicurezza: l’accesso esterno è volutamente limitato per proteggere i dati e prevenire attacchi informatici.

Le abilità di Nextcloud Talk lo rendono quindi particolarmente adatto le aziende che necessitano di soluzioni di messaggistica e collaborazione mantenendo il massimo controllo sui dati.

Modalità d’installazione

Con l’applicazione desktop Nextcloud Talk, i team possono lavorare in modo sicuro e produttivo da qualsiasi luogo in un ambiente che combina controllo e flessibilità. La nuova applicazione desktop offre ora una soluzione più flessibile e personalizzabile, ideale per installazioni on-premises o per l’hosting da parte di provider cloud locali, garantendo alle aziende la piena sovranità dei dati.

L’architettura open source consente alle aziende di personalizzare Talk per soddisfare esigenze specifiche e integrarlo nei sistemi esistenti, senza dipendere da fornitori che non condividono alcun dettaglio sulle loro risorse.