Niente abbonamenti: licenze Office a vita da 16,99€ durante i Mid-Year Sale Godeal24

Chi desidera aggiornare i propri strumenti di produttività senza spendere una fortuna può dare un’occhiata alle ultime offerte di Godeal24. In occasione dei Mid-Year Sale, diversi prodotti Microsoft sono disponibili a prezzi fortemente ridotti, tra cui Office 2024, Office 2021, Office per Mac e Windows 11 Pro.

La promozione più interessante riguarda Office 2024 Professional Plus, ora a 16,99€ invece del prezzo standard di 239€. La suite include le principali applicazioni Microsoft per la produttività, come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access, ed è adatta sia all’uso professionale sia a quello personale.

Per chi utilizza ancora Publisher o preferisce la generazione precedente di Office, anche Office 2021 Professional Plus è disponibile in offerta a 28,28€. Il pacchetto comprende Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher e OneNote. Gli utenti Mac possono scegliere Office 2021 Home & Business per Mac, ora a 44,99€. La suite offre Word, Excel, PowerPoint e Outlook, garantendo un ambiente di produttività familiare anche su macOS.

A differenza delle alternative in abbonamento, queste licenze si attivano con un unico acquisto e possono essere utilizzate a lungo termine senza costi mensili ricorrenti. Per chi sta pianificando l’aggiornamento di un sistema esistente o deve configurare un nuovo PC, la promozione in corso è un’occasione per ottenere software Microsoft originale a un prezzo molto più conveniente.

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Qualunque versione si scelga, Office 2024 o 2021, Windows 11 Pro è indicato per eseguire queste applicazioni in modo fluido. Un nuovo sistema operativo modernizza il PC e, al momento, Microsoft Windows 11 Pro è disponibile a soli 12,25€ (prezzo standard 199€) tramite la promozione Godeal24. Questo sistema operativo è progettato per i professionisti di oggi, con un’interfaccia intuitiva, funzioni multitasking migliorate e strumenti di sicurezza avanzati per proteggere i contenuti.

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Con Godeal24 è possibile scegliere tra centinaia di strumenti software in base alle proprie esigenze. Gli strumenti giusti migliorano sensibilmente l’efficienza nel lavoro. Godeal24 propone solo software originale e pratico: scegli quello più adatto a te oggi stesso!

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 si concentra su licenze software garantite con consegna digitale, quindi senza costi di spedizione. Oltre alla key della licenza software, non sono previsti altri costi. È inclusa anche la consulenza gratuita del team di assistenza clienti professionale, sia per domande prima dell’acquisto sia per supporto dopo l’ordine. L’attenzione di Godeal24 alla soddisfazione dei clienti è confermata da migliaia di recensioni autentiche e dall’ottimo punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot. Per chi cerca un modo conveniente per attivare una licenza in modo permanente, Godeal24 rappresenta una soluzione da valutare. Tutte le key sono prodotti Microsoft originali: approfitta dell’offerta finché il codice sconto è valido!

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