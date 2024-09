Nintendo: iniziative legali contro immagini di Super Mario generate con IA su X

Dopo alcune settimane in cui su X circolavano immagini generate tramite Intelligenza Artificiale che riprendevano le fattezze del celebre Super Mario, Nintendo ha deciso di intervenire.

Come riportato dal sito The Verge, i legali della compagnia giapponese hanno inviato diversi avvisi di rimozione con riferimento al Millennium Copyright Act (DMCA). A ricevere tali notifiche sono stati tutti gli utenti che hanno condiviso immagini del personaggio su X, generando le stesse tramite Grok-2.

Il chatbot in questione utilizza il modello FLUX.1, noto per avere ben pochi filtri in ottica diritti d’autore. Ciò ha portato alla creazione di contenuti che, inevitabilmente, avrebbero presto scatenato le ire dei legittimi proprietari.

Non solo: a quanto risulta, in alcuni le immagini generate sarebbero anche potenzialmente dannose per l’immagine della stessa Nintendo. L’idraulico baffuto, talvolta è stato proposto mentre beve e fuma sigarette.

Nintendo e le immagini generate con IA: il problema potrebbe non essere solo FLUX.1

Tracer, l’azienda che si occupa di individuare violazioni del copyright per conto di Nintendo, sta utilizzando essa stessa strumenti IA per scovare le immagini incriminati. Ciò sta però creando alcune situazioni controverse, con tale tecnologia che non riesce a distinguere chiaramente un contenuto “artificiale” rispetto a una semplice fan art disegnato a mano, che resta comunque legale.

La mossa decisa della compagnia nipponica è tutt’altro che sorprendente. Nintendo è infatti famosa nell’ambiente videoludico per essere alquanto aggressiva quando si tratta di difendere le proprietà intellettuali. Nonostante ciò, almeno fino a pochi giorni fa, l’azienda non aveva mai considerato i contenuti generati attraverso IA.

Va inoltre tenuto conto che, se FLUX.1 permette facilmente di ricreare Super Mario e altri personaggi, con prompt adeguati anche altri modelli IA potrebbero facilmente realizzare contenuti simili. Se Nintendo volesse agire contro le opere create con DALL-E, Midjourney e Gemini, potrebbe avviarsi un vero e proprio terremoto legale.