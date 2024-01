Nitrux 3.2.1: rilasciata la versione Distro Nitrux senza Systemd

Lo sviluppatore e manutentore di Nitrux, Uri Herrera, ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Nitrux 3.2.1 come primo snapshot ISO del 2024. Questa nuova distribuzione GNU/Linux immutabile, basata su Debian, è priva di Systemd ed è costruita attorno all’ambiente desktop KDE Plasma. Nitrux 3.2.1 è alimentato da un kernel Linux 6.6.9 LTS in stile Liquorix e viene fornito con l’ultimo ambiente desktop KDE Plasma 5.27.10 LTS. Inoltre, è accompagnato dalle suite software KDE Frameworks 5.114 e KDE Gear 23.08.4, tutte costruite sul framework applicativo Qt 5.15 LTS, supportato a lungo termine. Gli utenti che desiderano installare questa distribuzione troveranno l’installatore grafico Calamares aggiornato. Questo offre ora una casella di controllo per disabilitare la convalida della forza della password predefinita, nonché uno slideshow aggiornato.

Nitrux 3.2.1: le altre novità della nuova versione

Nitrux 3.2.1 apporta varie modifiche all’ambiente desktop NX basato su KDE Plasma, incluso un effetto Cover Switch per il cambio di finestra, un nuovo flag per riavviare la sessione KWin X11, migliorie nel login per risparmiare spazio su disco, una nuova sezione di aiuto, temi aggiornati e ridimensionamento frazionario migliorato. Tra i nuovi componenti vi sono il server WebDAV minimale phodav, l’estensione Plasma Gamemode, il generatore di numeri casuali daemon rng-tools upstream, l’agente SPICE per Linux per l’accesso remoto alle macchine virtuali, pwgen per la generazione automatica di password e un modulo PAM per verificare la “forza” della password. Nitrux 3.2.1 introduce anche il modulo KDE Wacom tablet KCModule, che implementa una GUI per i driver Wacom Linux. Inoltre, questa versione aggiunge nuovi caratteri di sistema (Switzer e CamingoCode) e un nuovo sfondo predefinito.

Infine, questa versione introduce anche il tiling window manager Polonium per l’ambiente desktop KDE Plasma. Sono presenti poi il plugin Active Blur per KDE Plasma e il launcher personalizzabile a schermo intero Plasma Drawer. Per una maggiore sicurezza della rete, Nitrux 3.2.1 abilita la modalità di randomizzazione degli indirizzi MAC per le reti in NetworkManager per impostazione predefinita. Inoltre, è stato abilitato di default lo standard IPv6 Privacy Extensions (RFC 4941) in NetworkManager e nel kernel Linux. Questa distribuzione è già disponibile per il download dal sito ufficiale Nitrux. Bisogna infine ricordare che questo primo snapshot ISO Nitrux del 2024 è dedicato soltanto alle nuove installazioni. Chi possiede già una vecchia distribuzione può aggiornarla utilizzando l’utility dedicata di Nitrux.