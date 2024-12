Nitrux 3.8 "dp" arriva con con miglioramenti delle prestazioni

A più di un mese dalla precedente versione 3.7.1, la versione aggiornata di Nitrux 3.8, nome in codice “dp“, è ufficialmente disponibile per il download. L’aggiornamento introduce importanti aggiornamenti software, correzioni di bug e miglioramenti nelle prestazioni e nel supporto hardware. Ciò lo rende un’opzione allettante per gli utenti Linux alla ricerca di un’esperienza moderna e affidabile. La nuova release si basa sul kernel Linux 6.12 (Liquorix) e apporta vari aggiornamenti e perfezionamenti ai suoi componenti. Tra i più notevoli ci sono i nuovi Firefox 133, Nitrux Update Tool System 2.1.9 e Mesa 3D Graphics Library 24.2.8. Gli aggiornamenti riguardano anche miglioramenti nei servizi di sistema e nelle configurazioni che ottimizzano ulteriormente i tempi di avvio e l’esperienza utente.

Nitrux 3.8: le migliorie introdotte per OpenRC e non solo

L’update offre anche nuova configurazione per i servizi OpenRC, con diversi servizi ordinati in runlevel appropriati per l’efficienza. Altri sono stati invece rimossi da runlevel specifici per semplificare il processo di avvio. Anche il pacchetto OpenRC per Rsyslog è stato aggiornato per ottimizzare lo script del servizio. Per quanto riguarda i miglioramenti dell’ambiente desktop, gli utenti troveranno configurazioni aggiornate per le installazioni di Flatpak come Steam, Bottles e HGL, nonché script aggiornati per l’installazione di LibreOffice e Bauh Appimages. Un’aggiunta interessante è la nuova funzionalità di notifica che appare quando la distribuzione viene eseguita in una macchina virtuale. Lo stesso quando i requisiti minimi di sistema non vengono soddisfatti.

Inoltre, questa release si concentra molto sul miglioramento delle prestazioni e sull’integrazione hardware. Gli utenti NVIDIA trarranno vantaggio dalle nuove funzionalità di supporto aggiunte, tra cui Dynamic Boost, che migliora le prestazioni sulle GPU NVIDIA supportate. Per semplificare l’implementazione di questa funzionalità, sono inclusi anche una configurazione D-Bus per NVIDIA Dynamic Boost e uno script di servizio OpenRC. Nitrux 3.8 offre anche miglioramenti per l’hardware AMD e Intel. Sono infatti stati aggiunti nuovi moduli kernel e strumenti per consentire al popolare strumento di monitoraggio MangoHud di visualizzare il consumo energetico dei processori AMD Zen e Intel. Tutte queste aggiunte rendono Nitrux ancora più adatto a una gamma più ampia di utenti, in particolare quelli interessati a spremere fino all’ultima goccia di prestazioni dai loro sistemi.

L’annuncio di rilascio, pubblicato sul sito ufficiale di Nitrux, contiene l’elenco completo delle modifiche. Dallo stesso sito è possibile scaricare l’immagine ISO della versione. Si consiglia ai nuovi utenti di installarla da zero utilizzando il supporto più recente.