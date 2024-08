Ancora oggi, quando viene nominato il marchio Nokia, si pensa agli “indistruttibili” telefoni cellulari 3310 e 3330, oggi sì sul mercato ma in una veste decisamente più moderna. In realtà, l’azienda finlandese è cambiata molto negli anni e c’è una sua divisione che ad esempio di occupa di rete mobile. Ebbene, propria a quest’ultima, con relative infrastrutture, sarebbe interessata Samsung.

La notizia arriva da Bloomberg (via Yahoo! Finance), secondo cui le due parti avrebbero già intavolato le trattative. Il valore delle apparecchiature di Nokia per le telecomunicazione sarebbe di circa 10 miliardi di dollari, e l’azienda finlandese starebbe pensando a diverse soluzioni, tra cui la vendita parziale.

In base a quanto si legge nel report, l’interesse di Samsung Electronics deriverebbe dalle intenzioni di quest’ultima di potenziare il suo segmento Radio Access Network (RAN), utile per connettere gli smartphone all’infrastruttura delle telecomunicazioni.

Samsung: perché l’acquisizione della rete mobile di Nokia è così importante

Ad oggi, per quanto Samsung Networks sia tra le principali aziende di infrastrutture di rete per le telecomunicazioni al mondo, è ancora lontana da due veri giganti del settore, ovvero Ericsson e Huawei. Tuttavia, dovesse andare in porto la trattativa, Samsung diventerebbe una delle società più importanti di questo settore a livello globale, balzando dalla quota di mercato del 6,1% dello scorso anno ad una quota del 25,6%. Numeri alla mano, diventerebbe il secondo fornitore RAN al mondo.

Le indiscrezioni di queste ore relative all’interessamento di Samsung hanno contribuito allo salto in avanti delle azioni di Nokia. In data 29 giugno, infatti nelle contrattazioni di Helsinki è stato registrato un +5,1%. A conti fatti, il lavoro dell’attuale CEO Pekka Lundmark (in carica da quattro anni) non può che essere giudicato in modo positivo: l’azienda oggi ha un valore di mercato di circa 24,7 miliardi di dollari.