Non perdere l’opportunità di attivare gratuitamente Vodafone Internet Unlimited

Perché pagare di più quando puoi avere il massimo risparmiando? Se stai cercando una connessione Internet ad alta velocità, ma allo stesso tempo un’offerta che non ti faccia spendere troppo, Vodafone ha una nuova offerta per non pagare i 39,90€ dell’attivazione iniziale. Entro il 10 marzo, infatti, scegliendo Vodafone Internet Unlimited, non si pagano i costi di attivazione, accedendo a una connessione stabile e veloce, ideale per tutte le esigenze della propria famiglia.

L’offerta Vodafone Internet Unlimited

Con Vodafone Internet Unlimited si ha la possibilità di sfruttare le prestazioni eccellenti della fibra ottica per navigare fino a 2.5 Gbps, con un’ampia banda che garantisce prestazioni elevate anche durante l’utilizzo intensivo. In questo modo anche quando si hanno più dispositivi connessi (il PC di lavoro durante un call o un meeting, la console dei figli durante il gaming online o la Smart TV del partner mentre guarda un evento live) si ha la certezza di una connessione stabile e affidabile. La soluzione ideale non solo per le famiglie, ma anche per i liberi professionisti e le piccole imprese che necessitano di una connessione stabile e veloce per il proprio ufficio.

Inoltre con Vodafone Internet Unlimited, attivabile gratuitamente entro il 10 marzo a 25,90€ al mese, si ha la Vodafone Station inclusa nell’abbonamento, chiamate illimitate e una SIM Dati con 5 Giga di traffico dati al mese per continuare a navigare anche in mobilità.

Per usufruire della promozione e non pagare i costi di attivazione è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata e, avendo a disposizione la carta d’identità e il codice fiscale (e il codice di migrazione per mantenere il numero di telefono), inserire il codice CARNVALE durante la fase di registrazione.

Non perdere tempo, approfitta di questa promozione limitata e attiva Vodafone Internet Unlimited senza costi aggiuntivi. Naviga alla massima velocità e connettiti senza pensieri, grazie a una delle migliori reti disponibili in Italia.