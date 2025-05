NordPass: la soluzione definitiva per proteggere password e lavoro online

Nel mondo digitale, la gestione sicura delle credenziali non è più un’opzione: è una vera e propria esigenza, soprattutto se usi il web per lavoro. Ecco perché NordPass è la scelta più intelligente per chi vuole concentrarsi sul proprio lavoro, lasciando la difesa informatica a un esperto.

Ogni accesso non protetto, ogni password troppo semplice, rappresenta una porta aperta a rischi e violazioni che possono compromettere la tua attività e la privacy dei tuoi clienti. Scopri come proteggerti a soli 1,49€ al mese.

NordPass ti aiuta a mettere al sicuro i tuoi strumenti di lavoro

NordPass ti offre l’accesso al suo piano Premium con un prezzo speciale: pagherai solo 1,49€ al mese per i primi due anni, grazie al 50% di sconto attuale. Se invece vuoi estendere la protezione ai tuoi colleghi o alla tua famiglia, c’è il piano Family a 2,79€ al mese, pensato per gestire fino a 6 utenti senza complicazioni. Non è solo un modo pratico per evitare la confusione delle password: è una vera barriera contro le minacce informatiche. Ti permette di generare combinazioni di accesso uniche e impenetrabili, per ogni sito e servizio che utilizzi a scopo professionale.

Ogni password viene custodita in un archivio ultra-protetto, accessibile solo a te. Non serve più scrivere tutto su foglietti volanti o rischiare di usare sempre la stessa combinazione per comodità: NordPass si occupa di tutto in automatico, così tu puoi dedicarti al tuo lavoro con la massima tranquillità. NordPass ti accompagna ovunque: le tue credenziali si sincronizzano su tutti i dispositivi in tempo reale, senza rischiare di perdere un solo dato. Anche i dati delle carte di credito e i documenti sensibili possono essere al sicuro nella tua cassaforte digitale, sempre pronti all’uso ma protetti con la crittografia più avanzata. Vai sul sito di NordPass e scopri come iniziare a proteggere la tua vita lavorativa oggi stesso.