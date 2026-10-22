NordVPN è più conveniente: fino al 78% di sconto e 3 mesi extra in regalo

C’è una nuova offerta speciale in casa NordVPN, grazie alla quale i piani di due anni beneficiano di uno sconto fino al 78% e di tre mesi extra di servizio in regalo. Nell’ambito dell’ultima promo il piano Completo scende sotto i 4 euro al mese, mentre il piano Base – quello più economico – è disponibile a 3,49 euro al mese.

Il fornitore NordVPN si conferma un punto di riferimento a livello internazionale nel suo settore. Ai suoi utenti, tra le altre cose, consente di cambiare il proprio IP e navigare in modo più privato, ottenere una connessione Internet stabile e con la crittografia, nonché di avere la consapevolezza che nessun log delle proprie attività svolte sul web venga condiviso con terze parti.

Di seguito un riepilogo dei nuovi prezzi di NordVPN validi per un periodo di tempo limitato:

Base: 3,49 euro al mese per i primi 24 mesi più 3 mesi extra (69% di sconto rispetto al prezzo di listino)

per i primi 24 mesi più 3 mesi extra (69% di sconto rispetto al prezzo di listino) Completo: 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi più 3 mesi extra (78% di sconto rispetto al prezzo di listino)

per i primi 24 mesi più 3 mesi extra (78% di sconto rispetto al prezzo di listino) Ultimate Max: 7,99 euro al mese per i primi 24 mesi più 3 mesi extra (71% di sconto rispetto al prezzo di listino)

Fin dal piano Base è possibile ottenere la medesima VPN presente negli altri piani, con l’opportunità di proteggere fino a dieci dispositivi in contemporanea con una singola licenza. L’antivirus di nuova generazione, che contrasta in modo efficace truffe, malware, phishing e quant’altro, è invece un’esclusiva dei piani Completo e Ultimate Max.

Tutti i piani godono infine di una garanzia di rimborso di 30 giorni. Nell’eventualità dunque il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali, è sempre possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso.