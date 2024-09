NordVPN: scegli il piano Ultimate per una protezione digitale totale

Nelle scorse ore è disponibile una nuova offerta sul sito ufficiale di NordVPN. La promozione ha per protagonista il piano Ultimate, il più completo tra quelli della pluripremiata VPN internazionale. Con l’ultima promo, gli utenti possono risparmiare il 71% sul prezzo di listino, attivando Ultimate a 6,99 euro al mese per 24 mesi.

VPN, antivirus, funzionalità di sicurezza extra e una copertura assicurativa contro truffe e frodi online: questi i principali punti di forza di NordVPN, uno dei servizi di riferimento nel settore della rete virtuale privata sia in Italia che nel resto del mondo.

Il piano Ultimate di NordVPN è in sconto del 71%

La scelta del piano Ultimate di NordVPN è consigliata a tutte quelle persone abituate a navigare in rete per più di 3-4 ore ogni giorno, senza un’adeguata preparazione per difendersi dalle minacce esterne sempre più temibili. Innanzitutto NordVPN Ultimate rende la navigazione del tutto anonima, senza per questo rinunciare alla velocità di connessione e all’esperienza d’uso.

Il pacchetto all-inclusive di NordVPN include anche un servizio proprietario denominato Threat Protection Pro, attraverso cui si ha il blocco automatico non soltanto dei siti malevoli ma anche di eventuali malware scaricati in precedenza da Internet. Pollice in alto poi per il password manager di qualità, in grado di mantenere al sicuro file, dati sensibili e password.

Infine sottolineiamo anche qui l’assicurazione Cyber, una copertura di 5.000 euro contro le truffe informatiche e le frodi sugli acquisti online.

Per aderire all’offerta in corso è sufficiente collegarsi su questa pagina di NordVPN. Sia sul piano Ultimate che sugli altri piani sono disponibili inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.