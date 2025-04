NotebookLM adesso fornisce fonti selezionate su qualunque argomento

Uno dei progetti più interessanti di Google è senza dubbio NotebookLM: può essere utilizzato per riassumere testi lunghi e fare ricerche, con la possibilità di riorganizzare ed elaborare le informazioni disponibili online. Fino ad ora, NotebookLM richiedeva agli utenti di caricare manualmente le fonti per i propri progetti, fosse per scrivere un documento accademico, pianificare un viaggio o trascrivere interviste.

Con l’introduzione del pulsante Scopri le fonti, il processo di ricerca e acquisizione di informazioni diventa molto più rapido ed efficiente. Vediamo in che cosa consiste e come funziona.

Il nuovo modo di esplorare il Web e raccogliere informazioni con NotebookLM

Dalla home page di NotebookLM, cliccando su Crea un nuovo notebook, si può creare un “raccoglitore” pronto ad ospitare le informazioni su un determinato argomento.

Cliccando su Scopri le fonti quindi specificando nel dettaglio a quale argomento si è interessati, NotebookLM effettuerà una ricerca sul Web proponendo una selezione di fonti rilevanti.

Con un semplice clic, queste fonti possono essere integrate direttamente nella propria raccolta, fornendo un accesso immediato a informazioni essenziali per comprendere meglio un concetto o approfondire una tematica.

Attraverso un processo di selezione basato sulla pertinenza, NotebookLM propone fino a 10 fonti raccomandate, ciascuna accompagnata da un riassunto che ne evidenzia l’importanza rispetto al tema richiesto.

Integrazione a 360 gradi con gli altri strumenti di NotebookLM

Una volta aggiunte le fonti, gli utenti possono sfruttarle non solo facendo domande specifiche (prompt), in modo da ottenere testi che riflettono i contenuti raccolti, ma anche usarle con altre funzionalità della piattaforma, come “Guida allo studio”, “Riepilogo”, “Domande frequenti” e “Sequenza temporale”.

Guida allo studio

La funzione “Guida allo studio” consente di generare un documento strutturato che organizza le informazioni principali di un argomento o documento caricato. Questo strumento è utile per creare mappe concettuali o schemi che sintetizzano i contenuti in modo chiaro e visivo, permettendo agli utenti di assimilare rapidamente le informazioni chiave. È pensata per supportare il processo di apprendimento, fornendo un quadro d’insieme ben organizzato.

Riepilogo

La funzione “Riepilogo” permette di condensare documenti lunghi in punti chiave, evidenziando le informazioni più rilevanti. Questo aiuta gli utenti a ottenere una visione d’insieme del materiale senza dover leggere ogni dettaglio. Il riepilogo può essere utile per ripassare argomenti o prepararsi a presentazioni, rendendo più semplice l’assimilazione delle informazioni essenziali.

Domande frequenti

La sezione “Domande frequenti” genera automaticamente una lista di FAQ basate sui documenti caricati. Queste domande e risposte sono progettate per aiutare gli utenti a comprendere meglio un argomento specifico, rispondendo alle questioni più comuni o rilevanti.

Sequenza temporale

La funzione “Sequenza temporale” crea rappresentazioni visive degli eventi in ordine cronologico. È ideale per analizzare l’evoluzione di eventi storici, concetti o processi descritti nei documenti caricati. Questo strumento facilita la comprensione delle relazioni temporali tra gli eventi e può essere utilizzato per studi storici, scientifici e professionali.

Una funzione pensata anche per i nuovi utenti

Per chi si avvicina adesso a NotebookLM, Google ha introdotto un’opzione aggiuntiva: il pulsante “Mi sento curioso“. Appare selezionando Scopri fonti e fa un po’ il verso al “Mi sento fortunato” di Google Search.

Il pulsante in questione genera fonti su un argomento casuale, offrendo un modo rapido e interattivo per scoprire come funziona il sistema di ricerca e selezione dei contenuti messo a punto da Google.