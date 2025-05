NotebookLM, lo strumento AI di Google, evolve con nuove funzionalità grazie a un aggiornamento proposto dal colosso di Mountain View.

Come preannunciato durante il recente Google I/O 2025, l’azienda dimostra di credere fortemente in NotebookLM, offrendo novità come lo streaming immediato delle risposte, che riduce i tempi di attesa del 30-40%, e l’introduzione di opzioni avanzate per Audio Overviews e i nuovi Video Overviews.

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda la modalità di visualizzazione delle risposte. Grazie alla nuova funzione di risposte in tempo reale, gli utenti possono visualizzare i risultati progressivamente durante l’elaborazione, senza dover attendere la generazione completa dei contenuti, che in alcuni casi superava il minuto. Simon Tokumine, responsabile del progetto, ha sottolineato che questa innovazione non compromette la qualità del pensiero AI sottostante, ma migliora sensibilmente il flusso di presentazione, rendendo l’esperienza più fluida e intuitiva.

Velocità degli output e non solo: salto di qualità per NotebookLM

I già citati Audio Overviews e Video Overviews rappresentano altre importanti novità. Per quanto riguarda gli Audio Overviews, gli utenti possono ora personalizzare i contenuti scegliendo tra sintesi brevi o approfondite, in base alle proprie esigenze. Questa funzione si rivela particolarmente utile per chi necessita di elaborare rapidamente grandi quantità di informazioni o di esplorare tematiche specifiche in modo dettagliato.

Durante l’evento, è stata presentata anche la nuova funzionalità dei Video Overviews, che, nonostante iniziali dubbi sulla qualità dei contenuti generati dall’AI, hanno dimostrato un notevole potenziale. Questa innovazione apre nuove prospettive per l’interazione con i materiali di ricerca, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente e informativa.

Parallelamente, NotebookLM ha fatto il suo debutto sui dispositivi mobili con il lancio delle app iOS e Android, rilasciate poco prima del Google I/O 2025. Tuttavia, queste versioni presentano alcune limitazioni rispetto alla piattaforma Web. Funzionalità avanzate come le mappe mentali e la generazione di contenuti non sono ancora disponibili nelle app mobile, un aspetto che potrebbe rappresentare un limite per gli utenti più esigenti. Nonostante ciò, il rilascio delle app dimostra l’impegno di Google nel rendere NotebookLM accessibile a un pubblico sempre più ampio.

Un altro punto di forza di questo strumento è la sua capacità di garantire precisione e affidabilità. A differenza di altri strumenti AI, l’assistente minimizza le allucinazioni, tipiche dei modelli linguistici, grazie all’integrazione di fonti verificate. Questo approccio consente di ottenere risposte più accurate e affidabili, rendendo NotebookLM uno strumento indispensabile per studenti e professionisti che necessitano di un supporto rigoroso e personalizzato nella ricerca.