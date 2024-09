NotebookLM di Google ora è in grado di riassumere video YouTube

NotebookLM, applicazione basata sull’Intelligenza Artificiale creata da Google, sarà in grado di riassumere e offrire approfondimenti su video di YouTube.

Questo potente strumento funziona andando ad analizzare la trascrizione del contenuto, sia essa generata automaticamente o meno, con l’IA che fornirà poi un breve riassunto degli argomenti trattati. NotebookLM diventa così molto utile, per esempio, per utenti che non hanno il tempo di visionare un filmato su YouTube ma che vogliono conoscerne il contenuto.

Una volta ottenuto il riepilogo, l’utente può interagire con NotebookLM, cliccando sui singoli argomenti per approfondire gli stessi o chiedere ulteriori spiegazioni all’IA.

NotebookLM va oltre le semplici trascrizioni dei filmati di YouTube

Il sito The Verge ha effettuato alcuni interessanti test su NotebookLM, prendendo in esame un contenuto video relativo alla recensione di iPhone 16 Pro. L’IA di Google ha dunque generato una lista con gli argomenti e le parole chiave trattate, spaziando da Fotocamera di iPhone 16 fino ad Apple Intelligence.

Dalle prove è apparso evidente come l’app esegua dei backup delle informazioni fornite nella chat, con tanto di link che citano la fonte, ovvero il punto esatto della trascrizione da cui l’IA ha ottenuto l’informazione specifica.

Sebbene esistano già sistemi simili, come Gemini o Copilot in grado di riassumere video YouTube tramite trascrizioni, NotebookLM sembra avere un approccio diverso. l’IA in questo caso agisce selezionando punti cardine del filmato, andando oltre la trascrizione letterale dello stesso.

Come annunciato da Google, l’app ha potuto godere di un’altra interessante implementazione, ovvero il supporto alle registrazioni audio, consentendo agli utenti di creare trascrizioni utili, per esempio, nel contesto dello studio.

Un’altro aggiornamento recente relativo a NotebookLM permette agli utenti di creare una sorta di “finto podcast” estrapolando lo stesso da un semplice contenuto testuale.