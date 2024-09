Dopo mesi di rumor e voci di corridoio, Apple ha presentato ufficialmente gli smartphone della gamma iPhone 16. Come al solito, ci sono alcune importanti differenze tra il modello di base (anche Plus) e la versione Pro (anche Max), di conseguenza prima di procedere all’acquisto sarebbe opportuno dare un’occhiata non solo ai prezzi, ma anche alle rispettive schede tecniche.

iPhone 16 e 16 Pro: le principali differenze tra i nuovi smartphone di Apple

Cosa giustifica la differenza di costo tra iPhone 16 (a partire da 979 euro) e 16 Pro (a partire da 1.239 euro)? Per quanto simili ad una prima occhiata, i due nuovi arrivati di casa Apple (quattro, se si considerano le versioni Plus e Max) vantano specifiche diverse in più punti, come nel caso del display e del processore. Ma c’è di più, dunque – a pochi giorni dall’apertura dei preordini, fissata per venerdì 13 settembre – meglio approfondire.

Display

iPhone 16 è dotato di un pannello Super Retina XDR OLED con frequenza di aggiornamento ferma a 60 Hz. La versione Pro può contare invece su un display sempre Super Retina XDR OLED, ma con tecnologia ProMotion (frequenza d’aggiornamento adattiva fino a 120Hz) e modalità Always-On.

Processore

Lo smartphone modello Standard (così come la versione Plus) utilizza il chip A18 con CPU 6-core e GPU 5-core, che rappresenta un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic di iPhone 15. Nel caso del Pro e del Pro Max, il chip è l’A18 Pro, con nuova GPU 6-core, nuova CPU 6-core e quasi il 20% in più di banda di memoria totale del sistema.

Rispetto allo scorso anno, entrambi gli smartphone sono in grado di eseguire in modo fluido i giochi AAA come Assassin’s Creed Mirage e Death Stranding.

Foto e video

iPhone 16: sistema a doppia fotocamera con Fusion Camera da 48 megapixel (ƒ/1.6) e ultra-grandangolo da 12 megapixel. Foto macro e zoom ottico da 0,5x, 1x e 2x.

iPhone 16 Pro: sistema di fotocamere Pro con Fusion Camera da 48 megapixel (ƒ/1.78), ultra-grandangolo da 48 megapixel e teleobiettivo da 12 megapixel. Foto macro da 48 megapixel. Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione. Ritratti in Modalità Notte. Apple ProRAW. Video Dolby Vision fino a 4K fino a 120fps. Zoom ottico da 0,5x, 1x, 2x, 5x. Registrazione video ProRes fino a 4K a 120 fps con registrazione esterna. Registrazione video Log. Video slow-motion a 4K in Dolby Vision fino a 120 fps (Fusion)