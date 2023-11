Notepad++ festeggia 20 anni e presenta il multi-editing: cos'è

Tra gli editor di testo più conosciuti in assoluto c’è sicuramente Notepad++, un’applicazione open source distribuita sotto licenza GNU GPL che integra una vasta schiera di caratteristiche avanzate.

Uno dei principali vantaggi deriva dal supporto integrato per la sintassi di numerosi linguaggi di programmazione: Notepad++ è quindi uno degli strumenti preferiti dagli sviluppatori per la modifica del codice, grazie alle abilità di evidenziazione, formattazione e auto-completamento. Inoltre, Notepad++ consente di lavorare su più file contemporaneamente, grazie alla struttura a schede.

L’applicazione, disponibile anche in versione portabile (non necessita di installazione) e compatibile con i sistemi Windows x86-64 (64 bit), x86 (32 bit) e ARM64 (pagina di download), offre potenti strumenti di ricerca e sostituzione, con opzioni avanzate come la ricerca mediante espressioni regolari e la possibilità di intervenire su più file simultaneamente.

Cos’è il multi-editing, introdotto con la versione del ventennale di Notepad++

La nuova funzione di multi-editing integrata in Notepad++ versione 8.6 rappresenta la caratteristica principale della “versione del ventennale”. Il multi-editing si riferisce alla capacità di modificare contemporaneamente più porzioni di testo all’interno di un documento, consentendo agli utenti di apportare modifiche simultanee senza dover ripetere l’operazione manualmente su ciascuna occorrenza.

L’immagine mostra chiaramente come funziona il multi-edit in pratica. Gli utenti possono selezionare più istanze di una stessa parola o stringa di testo e apportare modifiche simultanee su tutte le selezioni. Questa caratteristica è particolarmente utile per velocizzare il processo di modifica e correzione di documenti di testo che presentano ripetizioni o pattern simili.

Oltre alla funzione di multi-editing, la versione 8.6 di Notepad++ introduce anche un’altra caratteristica molto richiesta: la capacità di ricordare i file non accessibili, utilizzando documenti vuoti e in sola lettura come segnaposto. Per attivare questa funzione, gli utenti devono selezionare l’opzione “Remember inaccessible files from past session” nella sezione Backup delle preferenze.

I primi 20 anni di Notepad++

Venti anni in un progetto informatico di qualunque genere esso sia sono un po’ un’era geologica. Con il rilascio di Notepad++ v8.6, l’autore dell’applicazione festeggia due decenni di attività e successi. Ricorda “gli albori” e ringrazia entusiasticamente tutti i contributori che hanno contribuito allo sviluppo di Notepad++ nel corso degli anni.

All’inizio fu complesso: “sviluppare progetti open source è come essere bloccati su un’isola deserta. La brutta notizia è che devi fare tutto da solo. La buona notizia è che devi fare tutto da solo“. La frase – condivisa dallo sviluppatore di Notepad++ – suggerisce che la creazione di progetti open source può essere un’esperienza solitaria e impegnativa, ma al contempo offre una libertà e un controllo creativo che possono essere gratificanti. La dualità tra la “brutta notizia” e la “buona notizia” vuole comunicare il contrasto tra le sfide e le opportunità di sviluppare in un contesto open source.

Nonostante le difficoltà, lo sviluppatore open source ha il controllo completo sul progetto. Non ci sono gerarchie complesse o processi decisionali diluiti. La libertà di prendere decisioni autonome e di plasmare completamente il progetto è vista come un vantaggio. Esattamente quello che ha portato Notepad++ al successo.