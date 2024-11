Novità WhatsApp: più colori e test per icone a tema

WhatsApp si sta preparando per diventare molto più vivace e colorato.

L’app di messaggistica per eccellenza sta per introdurre una serie di icone a tema per i contatti e le chat di gruppo. Di fatto, le vecchie icone grigie saranno sostituite da alternative variopinte che, oltre a uno scopo prettamente estetico andranno anche a facilitare l’identificazione delle singole chat.

L’aggiornamento di cui stiamo parlando va considerato nel contesto più ampio che vede WhatsApp andare a rinnovare in modo graduale la sua interfaccia, rendendola più moderna con una serie di update.

A tal proposito, in passato la piattaforma ha già offerto una funzione che permette di gestire il colore del tema, permettendo all’utenza di scegliere due varianti di modalità scura e una chiara.

Icone a tema per contatti, chat di gruppo e community: più difficile scrivere un messaggio nella chat sbagliata

Identificare contatti, se gli stessi non sono dotati di un’apposita foto, non è semplice a colpo d’occhio e, le nuove icone a tema, sembrano poter risultare molto utili proprio in questo contesto.

A livello pratico, è un po’ come avere una rubrica del telefono e usare un colore diverso per ogni singolo contatto. Anche senza la necessità di leggere un lungo elenco, ciò facilita non poco l’individuazione di un singolo nome.

Questo principio, oltre che ai singoli profili, va poi applicato per quanto concerne chat di gruppo e community. Il tutto per rendere più difficile l’invio di un messaggio nella chat sbagliata.

Tale implementazione è solo una delle tante che WhatsApp ha attuato nell’ultimo periodo (come l’integrazione dell’assistente AI Copilot). Nonostante la sua relativa semplicità, l’introduzione delle icone a tema potrà comunque risultare un punto di svolta per una parte dell’utenza.