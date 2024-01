WhatsApp, si può finalmente cambiare il colore del tema

Le grandi novità che riguardano WhatsApp non sembrano fermarsi dopo la fine del 2023. L’anno probabilmente più emblematico in termini di innovazioni a bordo della celebre piattaforma di messaggistica istantanea, troverà probabilmente seguito in questo 2024.

È stato appena presentato un nuovo aggiornamento tramite il programma beta, più precisamente con la versione 2.24.10.70 per iOS. Tutti gli utenti che amano la versatilità, lo accoglieranno di buon grado in quanto sembra che WhatsApp stia lavorando al tema dell’app. Le fonti accreditate parlano della possibilità di scegliere il colore dell’interfaccia, variando così quelli soliti che da sempre contraddistinguono l’app per quel che concerne icone e badge.

WhatsApp, a breve gli utenti potranno cambiare il colore del tema

📝 WhatsApp beta for iOS 24.1.10.70: what's new? WhatsApp is working on a theme feature to choose the main color of the app, and it will be available in a future update!https://t.co/Teg05Wec04 pic.twitter.com/GeYIZO2r9v — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 5, 2024

Come si può notare nello screenshot qui in alto, WhatsApp sta lavorando a una nuova sezione in cui gli utenti potranno scegliere il colore del tema con il prossimo aggiornamento. Sarà possibile selezionare una nuova tonalità tra ben 5 colori diversi, consentendo così al pubblico di sperimentare e trovare il colore perfetto che meglio si adatta alle loro preferenze. Il cambiamento del colore potrebbe riguardare anche le vignette delle chat.

Uno dei principali vantaggi che questa nuova funzionalità comporterà sta nella libertà di uscire fuori dai soliti schemi cromatici a cui WhatsApp ha abituato tutti nel tempo. Inoltre questo potrebbe essere un gran vantaggio in chiave accessibilità. Gli utenti che ad esempio presentano delle disabilità visive, ne potranno trarre beneficio.

Lo stesso varrà anche per chi ha preferenze di colore specifiche basate sul comfort personale. In breve, la possibilità di variare il colore principale può rendere l’app decisamente più user-friendly. Questo nuovo aggiornamento dunque non fa che confermare la volontà di WhatsApp: il colosso si impegna infatti a garantire che la sua piattaforma sia accessibile a tutti, indipendentemente dalle esigenze e dalle preferenze.

Al momento non è chiaro quando arriverà questo nuovo aggiornamento, ma le basi sembrano essere state edificate correttamente. Servirà attendere probabilmente qualche settimana e tutto sarà effettivo.