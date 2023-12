WhatsApp è migliorato nettamente a dicembre con questi aggiornamenti

WhatsApp probabilmente è stata la migliore applicazione per quanto riguarda il numero di aggiornamenti riportati durante quest’anno. Il 2023 è stato fondamentale per la celebre app di messaggistica istantanea, che finalmente è stata in grado di distanziare la concorrenza.

Durante il corso di questi mesi sono arrivati infatti un gran numero di update da parte del team di Meta, che ha voluto assicurare tante nuove funzioni per gli utenti. Prima per la versione beta e poi per quella stabile sia lato Android che iOS, WhatsApp ha riportato molti cambiamenti importanti che ad oggi risultano fondamentali.

WhatsApp, il percorso tra i vari aggiornamenti del 2023

Innanzitutto c’è la funzionalità che consente adesso a tutti di nascondere le proprie chat sotto un codice segreto. La funzione definita “lucchetto” è stata implementato ulteriormente con questa possibilità, che farà scomparire le conversazioni più private. Per farle ricomparire, bisognerà digitare il codice segreto all’interno della barra di ricerca.

L’altra funzione inserita all’interno di WhatsApp proprio ultimamente riguarda ancora una volta la privacy. Gli utenti che vogliono inviare una nota vocale essendo certi che possa essere ascoltata solo una volta, finalmente possono utilizzare la nuova opzione. Basterà registrare la nota audio e, durante la registrazione, premere il collegamento a destra con il numero “1” all’interno di un piccolo cerchietto. In questo modo la persona che riceverà la nota audio potrà riprodurla solo una volta senza inoltrarla.

Un’altra grande funzionalità consente ora di fissare in alto nelle chat di gruppo i messaggi più importanti. Tale feature consentirà agli utenti di non perdersi le comunicazioni più importanti.

Una delle introduzioni più grandi che ha riguardato WhatsApp durante il 2023 però riguarda i media. Sia i video che le foto infatti possono essere finalmente inviati in HD, semplicemente selezionando l’apposito collegamento che compare in fase di invio.

Questi sono solo alcuni degli aggiornamenti che la piattaforma ha riportato, ma probabilmente quelli più importanti e ben voluti.