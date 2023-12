WhatsApp e post dei canali: novità per il layout dell'interfaccia

Secondo quanto riportato dal sito WABetaInfo, la versione beta 2.24.1.6 di WhatsApp comporterà una nuova interfaccia utente, specificatamente migliorata per la gestione dei post di canale.

Nello specifico, questi potranno godere dell’introduzione di un nuovo layout con l’aggiunta di un pulsante attraverso cui sarà possibile mettere in risalto il messaggio e non solo. Stando alle informazioni attualmente diffuse, a livello di interfaccia tutto ciò avvicinerebbe WhatsApp a quanto già proposto su Instagram. Tenendo presente che entrambi i servizi fanno parte dell’ecosistema di Meta, questa introduzione non è del tutto inaspettata.

L’obiettivo dei canali è la diffusione, in tempi quanto più possibile ristretti, di informazioni rispetto agli utenti. La nuova interfaccia dovrebbe proprio agire in tal senso, offrendo facile accesso alle fonti di ciò che viene postato attraverso l’app di messaggistica. Le novità legate alla versione beta 2.24.1.6 non finiscono però qui.

Miglioramenti alla gestione dei post dei canali e correzione di un bug: ecco le novità previste per la versione 2.24.1.6

Oltre alle novità del layout, una delle priorità di Meta sarà anche quella di correggere un bug, sempre relativo all’interfaccia, che si palesa con l’occasionale apparizione di un grande blocco blu nella metà inferiore dello schermo durante l’utilizzo dell’app. A quanto pare, questo errore appare in seguito all’apertura degli allegati.

Il 2023, d’altro canto, è stato un anno alquanto interessante per WhatsApp, con diverse integrazioni apprezzate dall’utenza. Prima tra le novità del 2023 è stata senza ombra di dubbio proprio l’introduzione dei canali, avvenuta a metà dell’anno. Nei mesi successivi, poi, il funzionamento degli stessi è stato affinato, con alcune introduzioni che hanno reso questo tipo di gestione dei contenuti ancora più interessante.

Sebbene l’app di Meta resti la regina incontrastata nel contesto delle messaggistica, competitor come Signal e Telegram sono in continua evoluzione, obbligando gli sviluppatori di WhatsApp a lavorare sodo per mantenere la posizione predominante.

Viste le premesse relative alla versione 2.24.1.6, con tutta probabilità il 2024 si rivelerà un’annata altrettanto movimentata.