NuggetRush, la prossima grande crypto dopo l'impennata del 300% di Bonk

L’ascesa fulminea di BONK è proseguita fino a dicembre. Ora gli analisti ipotizzano quanto durerà il rialzo di BONK.

NuggetRush (NUGX) sta facendo notizia anche per la sua crescita senza precedenti del 50% dall’inizio della prevendita. Gli analisti sostengono che la crescita di NUGX potrebbe renderla una delle migliori ICO. Queste previsioni sono fondate? Discutiamone.

NuggetRush: universo di NFT minerari con ricompense in oro

NuggetRush (NUGX) è un gioco d’avventura geologica in cui i giocatori devono diventare esperti minatori per ottenere grandi ricompense. Il gioco prevede un’impegnativa ricerca di risorse minerarie sparse in tutti i paesaggi del gioco. Richiede ai giocatori di esplorare vaste distese di terreno, scavando risorse preziose.

NuggetRush (NUGX) richiede una raccolta strategica di macchinari e minatori. I giocatori hanno bisogno di una squadra di minatori esperti dotati di macchinari adeguati. NuggetRush offre diversi tipi di personaggi NFT, fatto che significa che i giocatori devono esercitare il pensiero critico quando costruiscono le loro risorse minerarie. Le ricompense di NuggetRush dipendono dall’efficienza delle operazioni minerarie, quindi i giocatori con un’efficienza mineraria più elevata otterranno probabilmente più ricompense.

NuggetRush (NUGX) offre diverse modalità di gioco competitive che permettono ai giocatori di guadagnare da gare, battaglie, partite classificate e tornei. I giocatori possono competere per ottenere ricompense più alte unendosi a gruppi di minatori.

NuggetRush promuove la partecipazione della community offrendo ricompense più alte per le sfide di gruppo. Una delle ricompense speciali di NuggetRush è costituita da NFT supportati da oro, chiamati RUSHGEMS. I giocatori possono ottenere oro tramite uno scambio diretto di RUSHGEM.

Per diventare un primo membro di NuggetRush (NUGX), gli interessati possono partecipare all’ICO blockchain in corso. Il progetto ha venduto 119 milioni di token a investitori desiderosi di unirsi al suo ecosistema.

Il valore di NUGX è aumentato da quando è stata lanciata la prevendita. Il suo primo prezzo era di 0,01 $. Al quarto round, il valore di NUGX è salito a 0,015 dollari, con un impressionante aumento del 50%. Il prossimo round della prevendita farà salire il valore di NUGX del 20% a 0,018 dollari.

Il rialzo di BONK ha dato vita a un notevole aumento di Solana

La meme coin BONK è diventata una delle criptovalute più performanti sul mercato. La domanda di Bonk si è impennata alla fine di novembre, portandola ai massimi storici. BONK è diventata la terza criptovaluta meme per capitalizzazione di mercato, scalzando PEPE.

Alla fine di ottobre, BONK era scambiata a 0,0000007657 $. Il 1° dicembre è balzata del 397,1% a 0,000003807 $. BONK è poi balzata del 307,9%, raggiungendo 0,00001553 $ il 26 dicembre.

L’interesse crescente per BONK ha stimolato un forte aumento di Solana alla fine di novembre. Solana è poi salita fino a diventare la quarta criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Gli analisti prevedono che la domanda di BONK continuerà a crescere grazie all’aumento dell’attività nel settore delle meme coin.

Anche BONK ha potuto capitalizzare la corsa al rialzo diffusa, salendo del 63,7% a 0,00002543 $. Se BONK continuerà a salire, sarà uno dei migliori altcoin del 2024.

