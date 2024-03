Nuova beta Adobe Express: generazione immagini gratuita con Firefly

Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta di Adobe Express.

Questa introduce la possibilità di testare con mano tutte le potenzialità del sistema di generazione di immagini IA noto come Firefly. Secondo quanto affermato da Adobe, durante la fase beta, questo strumento così come altri saranno disponibili a titolo gratuito.

Questo strumento avanzato permette, attraverso un prompt testuale, di inserire o rimuovere oggetti da un’immagine. Con tale servizio, inoltre, è possibile anche integrare altri contenuti, aggiungendo brani musicali e video, il tutto con un’utility specifica per la programmazione di pubblicazione di contenuti sui social network.

Tutto ciò dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto l’azienda punti su Adobe Express e Firefly per il suo futuro.

La beta Adobe Express permette di testare tutte le potenzialità di Firefly

La nuova versione dell’app, una volta avviata, presenta all’utente un carosello con i vari strumenti IA integrati.

Selezionando la generazione di un’immagine da testo, è possibile poi inserire il prompt del caso e attendere che Firefly compia il suo lavoro. Dopo qualche secondo, Express fornirà diverse immagini tra cui scegliere, per poi intervenire più nello specifico su una di esse. Una volta completato il lavoro sul contenuto, l’immagine sarà condivisibile direttamente sui social o comunque gestibile esternamente all’app.

La beta di Express è disponibile liberamente per gli utenti Android mentre, per i possessori di iPhone, il numero di tester è limitato e necessita di una precedente iscrizione a un’apposita lista d’attesa. Come sottolineato da Adobe, Express supporta la lingua inglese, francese, coreano e portoghese brasiliano, con l’italiano che di fatto resta escluso (almeno per il momento).

Allo stato attuale non è noto quando terminerà la fase beta. Una volta che i test saranno terminati, per mantenere le nuove funzionalità di Adobe Express sarà necessario sottoscrivere un abbonamento da 10 dollari al mese.