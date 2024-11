Nuova funzione in arrivo su Pixel per migliorare performance delle batterie

L’ultimo aggiornamento di Android, quasi in sordina, ha incluso una nuova funzionalità che aiuterà a prolungare la durata delle batterie degli smartphone Pixel.

Ripercorrendo una soluzione simile, già proposta in passato da Apple su iPhone 15 e modelli successivi, la nuova funzionalità consente di limitare la carica del telefono all’80%. Ma perché limitare la ricarica può essere così utile?

Impostare un limite all’80% può aiutare a prolungare la vita delle batterie. La capacità massima offerta dagli ioni di litio, infatti, tende a deteriorarsi ogni volta che viene completato un ciclo di ricarica, dunque quando si raggiunge il fatidico 100%. Non andare oltre all’80%, dunque, è utile per trovare un compromesso tra autonomia e stress a cui viene sottoposta la batteria.

La nuova funzione proposta sui dispositivi Pixel è stata individuata da un utente, i cui screenshot sono stati diffusi su Telegram per poi essere ripresi e condivisi da Android Authority.

Limite carica telefono all’80%: utile ma non per tutti

Per poter attivare la funzione è necessario andare sul menu delle impostazioni, cercando poi la voce riguardante l’ottimizzazione della ricarica. Da qui, se disponibile, è possibile attivare il limite all’80%.

Gli sviluppatori Android hanno permesso la possibilità di attivare o disattivare tale funzione proprio perché, per alcuni utenti, questa può risultare troppo limitante. In caso di utilizzo intenso del telefono durante la giornata, infatti, avere a disposizione solo parte della batteria al mattino potrebbe causare non pochi problemi, a meno di non avere un power bank sempre a portata di mano.

A quanto pare Google sta implementando questa funzione molto lentamente, con solo una parte dei Pixel in circolazione che la offrono già ai proprietari. Con tutta probabilità questa sarà disponibile in modo più diffuso nel corso del prossimo mese di dicembre.