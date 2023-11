Nuova meme coin pronta a superare Bitcoin e Solana nel 2023

La scena delle criptovalute non è nuova a grandi nomi come Bitcoin e Solana, che hanno fatto faville. Non si sono limitati al clamore, ma hanno dato risultati su molti fronti, rendendoli una scelta affidabile sia per i trader esperti che per i nuovi arrivati.

Nonostante ciò, mentre il 2023 volge al termine, c’è un nuovo arrivato che sta facendo scalpore. NuggetRush (NUGX) non si sta limitando a entrare in scena, ma sta cercando di precedere Bitcoin e Solana nella corsa agli investimenti.

NuggetRush (NUGX) non si limita a lanciare un altro token, ma ci accoglie in un mondo in cui l’emozione del gioco incontra la potenza della tecnologia blockchain. L’obiettivo è quello di cambiare il gioco dei meme coin, che spesso vengono criticati per la loro immagine di “tutto divertimento, nessuna utilità”.

Fondendo le criptovalute con le avventure di estrazione dell’oro digitale e del mondo reale, NuggetRush non è solo un gioco, ma un intero ecosistema. È un luogo in cui si può giocare, guadagnare, commerciare e persino dare una mano ai minatori artigianali nei paesi sottosviluppati. E, nel frattempo, divertirsi!

I migliori altcoin si ritagliano un posto importante, e NuggetRush si preannuncia come un campione in questo senso. La sua prevendita sta già creando entusiasmo, con oltre 16,1 milioni di token NUGX venduti nel primo round a 0,01 USDT ciascuno. Il prezzo è in salita, con il prossimo round fissato a 0,012 USDT, motivo per cui si tratta di un altcoin da acquistare.

Sbirciando dietro il sipario, si scopre una struttura tokenomica tanto solida quanto trasparente. Grazie a un’offerta totale di 500 milioni di token NUGX, l’allocazione è un mix ben congegnato che garantisce liquidità, marketing e vantaggi per l’ecosistema.

Il modello di governance, l’audit degli smart contract e l’approccio guidato dalla community sono solo ciliegine sulla torta, che consolidano il suo posto tra i migliori altcoin.

Lo smart contract NuggetRush è stato sottoposto a una rigorosa verifica da parte di SolidProof, che ne ha garantito la conformità e la salvaguardia dalle vulnerabilità più comuni. La proprietà dello smart contract sarà rinunciata dopo il lancio, passando il controllo alla community, incarnando così un’etica decentralizzata fin dall’inizio.

Inoltre, l’ecosistema di NuggetRush comprende un marketplace NFT peer-2-peer guidato dai giocatori, che apre la strada a una compravendita sicura e trasparente degli asset del gioco.

>> Scopri tutti i dettagli su NuggetRush <<

Bitcoin, la criptovaluta più antica, ha ancora il suo fascino di “prima criptovaluta in assoluto” che attira gli investitori, buon punto di partenza relativamente a chi cerca opzioni di trading di criptovalute per principianti. Bitcoin ha cavalcato un’onda piuttosto dolce nel 2023, date le vibrazioni sul mercato, e attualmente ha un prezzo di oltre 33.000 $, rispetto ai 16.605 $ dell’inizio dell’anno, con un balzo di oltre il 104%.

Il fattore principale alla base di questo recente rialzo sono le voci che parlano di ETF su Bitcoin che finalmente otterranno il via libera entro la fine dell’anno. Se questi ETF saranno approvati, Bitcoin si presenterà sul palcoscenico del mercato azionario tradizionale, aprendo le porte agli investitori istituzionali di alto livello e ai trader al dettaglio di tutti i giorni.

La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense è in attesa di approvare una serie di richieste di ETF su Bitcoin, tra cui Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), Ark 21Shares Bitcoin ETF, Global X Bitcoin Trust, WisdomTree Bitcoin Trust, Invesco Galaxy Digital Bitcoin Strategy ETF e Wise Origin Bitcoin ETF.

Solana, con la sua promessa di velocità e basse commissioni, ha attratto sia gli sviluppatori che gli investitori. L’ecosistema sta crescendo e le partnership stanno aggiungendo un po’ di scintille, consolidando il suo posto tra i migliori altcoin in cui investire.

Solana si sta comportando bene nel 2023, considerando le condizioni generali sul mercato, con una quotazione di oltre 30 $, in netta ascesa rispetto ai 22 $ dell’inizio dell’anno, con un guadagno di oltre il 41,3%.

Una grossa fetta del forte spettacolo di SOL nel 2023 deriva dal fatto che sempre più aziende e sviluppatori salgono sul treno di SOL. Ad esempio, Solana è ora il punto di riferimento per alcune applicazioni decentralizzate (DApp) molto apprezzate, come Serum e Raydium.

Per dare il via al 2023 in grande stile, a gennaio la Solana Foundation ha lanciato un programma di sovvenzioni da 150 milioni di dollari per stimolare lo sviluppo di nuovi progetti ed ecosistemi sulla blockchain Solana. Questa mossa ha attirato nuovi sviluppatori su Solana e ha dato una bella spinta alla crescita dell’ecosistema Solana.

Successivamente, a febbraio, Solana ha annunciato la collaborazione con Google Cloud per aprire le porte di Solana a sviluppatori e aziende. Questa collaborazione non solo ha dato un’impronta di legittimità a Solana come piattaforma blockchain, ma ha anche reso più agevole il percorso delle aziende che vogliono costruire su Solana.

Conclusione

NuggetRush (NUGX), con la sua miscela di gioco e blockchain, insieme a una visione incentrata sulla community, si sta ritagliando un posto difficile da ignorare. Il successo della sua prevendita e la promessa di un divertente ecosistema play-to-earn la collocano in una lega pronta non solo a correre accanto a Bitcoin e Solana, ma potenzialmente a spiccare il volo nella corsa agli investimenti. La storia delle criptovalute è ancora in fase di scrittura e, con le dinamiche sul mercato in atto, nuove narrazioni avvincenti come NuggetRush stanno aggiungendo capitoli interessanti alla saga delle criptovalute.

