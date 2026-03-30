Nuova tecnologia per onde radio permette di raggiungere 100 metri di profondità

Nel panorama delle tecnologie di comunicazione sotterranea, un recente sviluppo firmato dall’istituto sudcoreano ETRI segna una svolta significativa.

Superando le barriere imposte dalla propagazione delle onde radio in ambienti ostili, questa nuova soluzione offre una portata di 100 metri sotto terra, mantenendo consumi energetici estremamente ridotti e aprendo scenari inediti per la sicurezza, l’industria estrattiva e, in prospettiva, il mondo consumer. Ma quali sono le reali potenzialità e i limiti di questa tecnologia? E quali sfide restano da affrontare per una diffusione su larga scala?

Il cuore dell’innovazione risiede nell’adozione di un sistema basato su induzione magnetica, capace di trasmettere dati anche attraverso spessi strati di roccia, dove le tradizionali tecnologie RF falliscono. La svolta arriva dal passaggio da un approccio a tensione a uno corrente-driven: questa modifica ha permesso di raddoppiare la distanza raggiungibile rispetto alle precedenti sperimentazioni del 2023, portando la portata operativa dagli iniziali 40 metri agli attuali 100 metri. Un salto che, in contesti come miniere, grotte o tunnel, può fare la differenza tra il successo e il fallimento di un’operazione di soccorso.

Comunicazioni tra miniere e grotte ed esterni: la svolta di ETRI

Il setup tecnico vede protagonista una antenna di dimensioni contenute (0,9 x 0,9 metri), accoppiata a un sensore ricevente compatto, in grado di decodificare i dati inviati grazie a una modulazione QPSK.

Questa scelta non è casuale: la tecnologia QPSK garantisce una trasmissione dati affidabile anche in condizioni di forte attenuazione, come quelle offerte dagli strati di calcare scelti per i test. La selezione di un ambiente così sfidante per la prova pratica non solo conferma la solidità della soluzione, ma ne certifica l’efficacia anche in scenari reali, dove la comunicazione sotterranea è spesso ostacolata da fattori geologici imprevedibili.

Uno degli aspetti più interessanti di questa tecnologia è il profilo di bassa potenza: diversamente dai sistemi tradizionali through-the-earth, che necessitano di potenze elevate per attraversare la roccia, la soluzione di ETRI sfrutta l’efficienza della induzione magnetica per mantenere i consumi al minimo. Questo vantaggio apre la strada a dispositivi più compatti, facilmente trasportabili anche in situazioni di emergenza, e potenzialmente integrabili in strumenti di uso quotidiano.

Tuttavia, alcune limitazioni restano. La velocità di trasmissione, fissata a 2 Kb/s, risulta adeguata per inviare messaggi testuali o coordinate di posizione, ma è insufficiente per trasferimenti di dati voluminosi o contenuti multimediali. Anche la portata di 100 metri non è un valore assoluto: la composizione geologica, il livello di umidità e la presenza di strutture metalliche possono ridurre sensibilmente le prestazioni. Inoltre, l’antenna da quasi un metro per lato, pur rappresentando un passo avanti rispetto alle soluzioni precedenti, rimane ancora ingombrante per una reale integrazione in dispositivi consumer come gli smartphone, che richiederebbero modifiche hardware importanti.

Le applicazioni pratiche sono molteplici. In ambito di soccorso, la tecnologia promette di abilitare comunicazioni bidirezionali con persone bloccate in ambienti sotterranei, dove le radio convenzionali risultano inutili. L’industria mineraria e gli esploratori speleologici potranno beneficiare di sistemi di monitoraggio in tempo reale e protocolli di sicurezza avanzati, finora difficili da implementare. Per il mercato consumer, invece, la strada è ancora lunga: l’integrazione in smartphone attuali è ostacolata dalle dimensioni dell’antenna e dalla necessità di rivedere l’architettura interna dei dispositivi.