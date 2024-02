Il fatto che nuove generazioni di iPad e Mac siano nei piani di Apple non è certamente una sorpresa, ci mancherebbe. I dubbi infatti non riguardano il “se”, ma il “quando”. A tal proposito, sembrerebbero esserci delle novità: secondo una fonte che sarebbe a conoscenza dei piani dell’azienda di Cupertino, quest’ultima avrebbe aggiornato in queste ore un documento interno sui “prodotti non annunciati o non ancora rilasciati”. Si tratta di uno step che, di solito, precede la presentazione di nuovi device.

Il documento in questione informa gli addetti al supporto Apple su come rispondere a potenziali domande di un cliente su prodotti e/o servizi non annunciati oppure su prodotti già annunciati ma non ancora in commercio. Il documento, secondo la fonte raggiunta da MacRumors, sarebbe stato “ristrutturato e ottimizzato” in queste ore, anche se non sono note le modifiche apportate.

Il lancio di nuovi iPad e Mac sarebbe vicino: le ultime indiscrezioni

Entro la fine di marzo Apple potrebbe svelare i nuovi iPad Pro, iPad Air e MacBook Air, ritiene Mark Gurman di Bloomberg. I nuovi tablet della gamma Pro si dice saranno i primi dotati di un display OLED più luminoso e con colori più vivaci. Si parla anche di chip M3, ricarica wireless MagSafe, una Magic Keyboard riprogettata e con un trackpad più ampio e una fotocamera frontale posizionata sul lato lungo (proprio come su iPad di 10a generazione).

Per il nuovo Air si vocifera invece una doppia versione, con display da 12,9″ e 10,9″ rispettivamente. Nell’elenco delle possibili novità ci sono anche il processore M2 e il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3.

Relativamente ai Mac, dovrebbero debuttare i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3, così da garantire performance più veloci (anche in ambito gaming). Non sono previste invece novità in termini di design.

Immagine di copertina via MacRumors