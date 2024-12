Nuovo conto per il 2025: 3 motivi per scegliere Banca Mediolanum

Banca Mediolanum, con il suo SelfyConto, è oggi un punto di riferimento del mercato bancario italiano mettendo a disposizione di tutti i nuovi utenti la possibilità di aprire un conto online con canone azzerabile fino al 2027, prelievi gratis in tutta l’area euro e con anche un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per scoprire i dettagli sulla promo e aprire il conto è possibile visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere il conto di Banca Mediolanum

Con l’arrivo del 2025, aprire un nuovo conto corrente può essere la scelta giusta. In questo momento, tra le tante opzioni disponibili, spicca quella di Banca Mediolanum e del suo SelfyConto.

Ci sono almeno 3 motivi per cui il conto proposto dall’istituto milanese è oggi la scelta migliore:

il canone è azzerabile fino al 2027 (invece di 3,75 euro al mese); con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro ogni mese è possibile eliminare il costo di tenuta del conto

(invece di 3,75 euro al mese); con l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro ogni mese è possibile eliminare il costo di tenuta del conto c’è un’ offerta di carte completa con la carta di debito (canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno), con prelievi gratis, la carta di credito (canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno) con plafond di 1.500 euro incrementabile e la prepagata

con la (canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno), con prelievi gratis, la (canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno) con plafond di 1.500 euro incrementabile e la è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo, impostando l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro per 3 volte nei primi 4 mesi dall’apertura

SelfyConto consente agli utenti di gestire in autonomia il proprio conto corrente, sfruttando una piattaforma completa di Internet Banking con cui effettuare bonifici ordinari e istantanei (gratis fino al 2027 con l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro con carta) e altre operazioni bancarie. È anche possibile richiedere un prestito personale via app, in modo rapido e con condizioni agevolate.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.