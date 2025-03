Nuovo modello AI di Google usato per rimuovere la filigrana da immagini

Diversi utenti stanno utilizzando in modo a dir poco controverso il nuovo modello di Google, ovvero Gemini 2.0 Flash.

Secondo quanto riportato dal sito TechCrunch, in molti si affiderebbero all’AI per rimuovere la filigrana dalle immagini presenti sui vari siti di stock.

La scorsa settimana, Google ha ampliato l’accesso alla funzionalità di generazione delle immagini del suo nuovo modello, ora capace di modificare il contenuto delle immagini. Nonostante si tratti di una novità interessante, gli sviluppatori non hanno fatto i conti con l’astuzia di alcuni utenti. In molti hanno utilizzato Gemini 2.0 Flash per “ripulire” immagini stock.

Come hanno fatto notare gli utenti su X e Reddit, l’AI non solo è in grado di svolgere questo compito, ma può anche andare a ricreare la parte di immagine che era precedentemente coperta dalla filigrana. Sebbene esistano altri strumenti AI che svolgano compiti simili, Gemini 2.0 Flash sembra avere una particolare predilezione per questo tipo di intervento.

AI e filigrana delle immagini? La concorrenza di Google ha già trovato le contromisure

Nonostante i suddetti abusi, la funzione di generazione delle immagini di Gemini 2.0 Flash è ancora considerata come sperimentale da Google. Al momento, questa è disponibile solo nel contesto di AI Studio, come uno strumento riservato agli sviluppatori. Non solo: in alcuni ambiti, sembra ancora avere grandi difficoltà quando si tratta di intervenire su particolari immagini.

Al di là di questo aspetto, va comunque considerato come i modelli AI concorrenti abbiano già proposto delle contromisure efficaci per tutelare il copyright delle immagini. Modelli come Claude 3.7 Sonnet di Anthropic e GPT-4o di OpenAI si rifiutano esplicitamente di rimuovere le filigrane.

Va inoltre considerato come intervenire su una filigrana senza il contesto di chi detiene i diritti d’autore è un’operazione illegale, dunque perseguibile.