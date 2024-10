Nuovo update Windows permette gestione in modalità wireless dei file Android

Per poter far interagire un computer Windows con uno smartphone Android, da quando ciò è possibile, gli utenti si sono sempre affidati a un software “ponte“, che permettesse ai due ecosistemi di interagire tra loro.

Grazie a una nuova funzione del sistema operativo di Microsoft, tutto ciò potrebbe diventare molto più semplice. Un aggiornamento del suddetto OS permette agli utenti di gestire il proprio telefono Android direttamente da PC e senza l’utilizzo di alcun tipo di cavo.

L’integrazione di Android in Esplora File sta infatti gradualmente prendendo piede, aumentando di giorno in giorno gli utenti Windows che possono interagire con lo smartphone in modalità wireless. Secondo quanto riportato dal sito Windows Ultime, questa implementazione non interessa solo gli utenti di Windows 11, ma anche quelli che si affidano ancora a Windows 10.

Windows e trasferimento wireless dei file Android: velocità di download maggiori rispetto al classico cavo USB

L’implementazione di tale funzionalità non richiede un aggiornamento completo del sistema operativo, visto che basta un semplice download dell’apposito strumento tramite Microsoft Store.

La modalità wireless per gestire smartphone Android funziona sfruttando la rete Wi-Fi locale, offrendo però velocità ancora più rapide rispetto a una connessione cablata USB. Secondo i test effettuati per valutare le velocità di trasferimento, si parla della possibilità di scaricare file da Android a Windows con una velocità di quasi 1,2 Gbps.

Le potenzialità di questa funzione sono enormi. Per gli utenti che hanno difficoltà a gestire numerosi file sul proprio telefono, è possibile interagire con gli stessi attraverso uno schermo più ampio e gestire il tutto con l’ausilio di un mouse.

Secondo quanto emerso, la possibilità di usare la modalità wireless per gestire file Android su Windows non è ancora disponibile alla totalità utenti: nel corso dei prossimi giorni, la funzione dovrebbe essere comunque disponibile a livello globale.