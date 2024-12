NVIDIA 565.77: rilasciato nuovo driver grafico per Linux

NVIDIA ha lanciato il suo ultimo aggiornamento del driver per Linux, versione 565.77. Questo è già disponibile per il download ed è consigliato agli utenti che cercano gli ultimi miglioramenti per il loro hardware grafico. Uno dei punti salienti della release è la risoluzione di diversi bug persistenti che hanno avuto un impatto su varie applicazioni. Ad esempio, è stata applicata una correzione al bug di gestione i2c che ha portato OpenRGB a impostare colori LED errati su alcune GPU NVIDIA. Inoltre, NVIDIA ha aggiornato l’utility “nvidia-modprobe” per rilevare meglio se i moduli del kernel sono caricati, correggendo un problema che riguardava precedentemente il servizio “nvidia-persistenced“.

Un altro aggiornamento significativo è un cambiamento nella preferenza di fallback quando si abilita la scansione HDR con larghezza di banda di visualizzazione limitata. In precedenza, il fallback era impostato su 10 BPC YUV422, ma NVIDIA lo ha ora cambiato in 8 BPC RGB con dithering. Ciò potrebbe portare a una migliore qualità visiva su connessioni con larghezza di banda inferiore. Gli appassionati di Linux che usano Wayland saranno lieti di scoprire l’aggiunta della nuova chiave del profilo applicazione “GLVidHeapReuseRatio” su NVIDIA 565.77. Questa chiave aiuta a controllare la quantità di memoria che OpenGL detiene per un riutilizzo successivo. Ciò è stato particolarmente utile per la gestione della memoria video sui compositori Wayland. Inoltre, è stato risolto anche un bug che causava l’arresto anomalo di KDE Plasma 6 quando veniva eseguito come compositore Wayland. Tale modifica offre prestazioni più fluide per gli utenti KDE.

Il nuovo driver NVIDIA 565.77 migliora anche l’ecosistema Vulkan. Una correzione riguarda i crash che si verificano quando un’applicazione Vulkan attende un VkFence creato importando un oggetto di sincronizzazione DRM. Oltre agli aggiornamenti principali, sono state implementate anche diverse correzioni minori. Tra queste rientrano la risoluzione di un bug che causava l’arresto anomalo del pannello di controllo NVIDIA (“nvidia-settings”) durante l’inoltro X11. Vi sono poi aggiornamenti al processo di compilazione del modulo kernel. Ciò permette di rilevare meglio il compilatore utilizzato per compilare il kernel e una migliore gestione della modalità di persistenza tramite “nvidia-modprobe“. Infine, lo stack di driver ha ricevuto anche una patch per garantire che venga caricato lo stato corretto di una scheda Quadro Sync quando è abilitato GSP (GPU System Processor). Per un elenco completo delle modifiche e dei download, è possibile consultare il sito ufficiale di NVIDIA.