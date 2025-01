NVIDIA 570: driver per Linux offre supporto VRR su multi-monitor

NVIDIA ha pubblicato la versione beta del prossimo driver grafico NVIDIA 570 per sistemi Linux, FreeBSD e Solaris. Questo driver promette diverse nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni. Alcune delle caratteristiche salienti di questa serie includono il supporto VRR (frequenza di aggiornamento variabile) su configurazioni multi-monitor. Aggiunge poi il supporto per la query dello stato Dynamic Boost, il supporto di compatibilità a 32 bit per il backend NVIDIA GBM e un nuovo parametro del modulo kernel conceal_vrr_caps per il modulo kernel nvidia-modeset. Come riportato dalla stessa azienda: “Questo parametro può essere utilizzato per abilitare l’utilizzo di funzionalità su alcuni display come ULMB (Ultra Low Motion Blur) che sono incompatibili con VRR. Consultare il capitolo “Direct Rendering Manager Kernel Modesetting” (DRM KMS) del README per ulteriori informazioni“.

NVIDIA 570: migliorate le prestazioni per il gaming

La serie di driver grafici NVIDIA 570 promette anche il supporto per il metodo systemd suspend-then-hibernate per la gestione del risparmio energetico. Inoltre, ora è possibile visualizzare tutti i file del driver utilizzati dagli ambienti runtime per container come nvidia-container-toolkit ed enroot. Con il nuovo update sono state migliorate le prestazioni e il supporto per i giochi Jones and the Great Circle, Assassin’s Creed Valhalla e Assassin’s Creed Mirage. La serie di driver NVIDIA 570 aggiorna il pannello di controllo nvidia-settings per gestire clock e ventole su Wayland tramite NVML invece di NV-CONTROL. Ora il controllo dell’overclock della GPU è attivato di default per le schede che supportano la gestione programmabile dei clock.

Tra le altre modifiche, la serie di driver grafici NVIDIA 570 supporta l’estensione VK_KHR_incremental_present dell’estensione Vulkan. Abilita poi l’opzione nvidia-drm fbdev=1 per impostazione predefinita e disabilita una funzionalità di risparmio energetico su Ada e sulle generazioni successive di GPU NVIDIA per superfici assegnate con l’API DRM Dumb-Buffers. NVIDIA 570 sembra anche migliorare il supporto per i kernel Linux 6.11 e Linux 6.12 LTS. Inoltre, correggere vari bug e problemi delle versioni precedenti del driver grafico per una migliore esperienza. Per maggiori dettagli è possibile consultare il changelog completo della versione. Gli utenti che desiderano testare il driver grafico beta NVIDIA 570.86.16, possono scaricarlo disponibile dal sito web ufficiale. Tuttavia, è bene ricordare di non installarlo in un PC principale. Per un’esperienza grafica NVIDIA stabile è consigliato usare la serie di driver NVIDIA 565 o NVIDIA 550.