NVIDIA, il primo chip ARM per PC Windows arriverà entro fine 2025

L’avevamo anticipato già qualche tempo fa: l’accordo di esclusività siglato a suo tempo (anno 2016) tra Microsoft e Qualcomm per la realizzazione di SoC destinati ai sistemi Windows ARM è in scadenza proprio a inizio 2025. Rene Haas, CEO di ARM, ha confermato che l’intesa è ormai nella sua fase conclusiva, aprendo di fatto la strada all’ingresso di altri produttori come AMD e NVIDIA. E stando a fonti vicine all’azienda guidata da Jensen Huang, NVIDIA sarebbe in procinto di lanciare sul mercato il suo primo chip ARM per Windows. Il debutto potrebbe avvenire già entro la fine del 2025.

Ingresso di NVIDIA nel mercato delle CPU per Windows: si apre una nuova era tecnologica?

Secondo alcuni analisti, NVIDIA starebbe collaborando con MediaTek per sviluppare due varianti SoC ARM destinati al mercato dei PC Windows. Da un lato vi sarebbe il modello di fascia alta N1X, che dovrebbe essere venduto in circa 3 milioni di unità entro quest’anno; dall’altro la versione standard N1, con una proiezione di 13 milioni di unità vendute nel 2026.

La partnership dovrebbe generare per MediaTek un fatturato stimato di 2 miliardi di dollari nel solo 2026, pari all’8% delle sue entrate annuali.

NVIDIA approfitterebbe della posizione strategica che MediaTek può vantare, con una sinergia capace di accelerare il processo di sviluppo e produzione, garantendo soluzioni competitive sul mercato. Qualcomm si ritroverebbe a dover affrontare un rivale con le armi affilate, che si proporrà come alternativa al noto Snapdragon X Elite, presentato nel 2024.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale e le potenzialità dei nuovi processori

Un elemento distintivo dei nuovi SoC NVIDIA risiederebbe nelle ottimizzazioni per le applicazioni di intelligenza artificiale (AI). I chip NVIDIA, come Grace (a sua volta basato sull’architettura ARM), hanno già dimostrato la loro efficacia nel supportare workload complessi legati all’AI.

Questo tipo di esperienza porterà inevitabilmente all’integrazione di funzionalità AI avanzate nei nuovi SoC destinati ai PC Windows, sostenendo il concetto di Copilot+ PC così come concepiti da Microsoft e già annunciati da diversi produttori nel 2024.

Sfide e opportunità

Nonostante l’entusiasmo, NVIDIA dovrà affrontare sfide significative per competere con giganti consolidati come Intel e AMD, che si sono di recente alleati per sostenere l’architettura x86. La compatibilità software, le prestazioni e l’efficienza energetica saranno fattori chiave per conquistare la fiducia dei consumatori e degli OEM.

Tuttavia, la reputazione di NVIDIA nel settore delle GPU e l’esperienza accumulata nello sviluppo di chip ARM rappresentano solidi punti di partenza.

L’annuncio ufficiale dei nuovi SoC NVIDIA per il mondo Windows, previsto per il COMPUTEX 2025 di ottobre prossimo, potrebbe dare il via a una nuova era nel mercato delle CPU. L’ingresso di un “peso massimo” come NVIDIA nel mercato dei SoC per Windows promette di ridefinire il panorama tecnologico e stimolare una competizione ancora più intensa, con benefici significativi per i consumatori e il settore nel suo complesso.

Tempistiche

In molti si aspettavano che NVIDIA avrebbe portato i suoi nuovi SoC per i sistemi Windows già al CES 2025 di Las Vegas.

Tuttavia, l’azienda ha preferito concentrare la sua attenzione sui altri prodotti, come le GPU RTX 50 della serie Blackwell e il mini PC AI Project Digits.

A questo punto, sempre che il lancio in occasione del COMPUTEX di ottobre sia confermato, NVIDIA potrebbe condividere ufficialmente i primi dettagli entro il prossimo mese di maggio.

Nell’immagine in apertura, il primo modello di CPU Grace ARM – presentata nel 2021 – per il mondo dei data center. Fonte: NVIDIA.