NVIDIA rilascia il driver di visualizzazione Linux v570

NVIDIA ha lanciato il suo ultimo aggiornamento del driver di visualizzazione Linux, versione 570.124. È già disponibile per il download ed è consigliato agli utenti che cercano gli ultimi miglioramenti per il loro hardware grafico. La nuova versione risolve diversi bug che in precedenza ostacolavano il funzionamento regolare, in particolare quando si riprendeva dalla sospensione su sistemi con più monitor. Inoltre, i giocatori e i creatori di contenuti che si affidano alla tecnologia di frequenza di aggiornamento variabile sui display HDMI saranno felici di sapere che VRR è di nuovo completamente funzionante. quindi niente più balbettii o cali di frame inaspettati. Ulteriori migliorie includono la correzione dello stuttering e dei problemi di prestazioni riscontrati durante lo scorrimento delle finestre in Wayland con firmware GSP abilitato.

NVIDIA: le altre novità introdotte con il driver Linux

Allo stesso modo, la versione risolve i problemi di corruzione o crash delle applicazioni che in precedenza affliggevano il rendering offload di PRIME su determinate configurazioni. Ciò garantisce un’esperienza grafica complessivamente più fluida. Il driver di visualizzazione Linux NVIDIA 570.124 ha anche introdotto un nuovo parametro del modulo kernel, conceal_vrr_caps, all’interno del modulo kernel nvidia-modeset. Ciò può essere fondamentale per gli utenti che desiderano abilitare funzionalità come Ultra Low Motion Blur (ULMB) su display che non funzionano bene con VRR.

Inoltre, il driver incorpora numerosi miglioramenti rispetto alla precedente versione beta e offre un supporto esteso per funzionalità come VRR su sistemi con più display ed estensioni Vulkan (ad esempio, VK_KHR_incremental_present). Ultimo ma non meno importante, gli aggiornamenti al pannello di controllo nvidia-settings abilitano il controllo del clock e della ventola della GPU tramite NVML. Ciò è particolarmente utile per gli utenti Wayland che necessitano di privilegi a livello di sistema per sbloccare l’intera gamma di impostazioni delle prestazioni. Per un elenco completo delle modifiche e dei download, basta consultare il changelog ufficiale pubblicato sul sito di NVIDIA.