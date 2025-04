Nvidia Shield TV: nuovo hotfix migliora prestazioni e stabilità

La recente pubblicazione dell’aggiornamento hotfix 33.2.0.322 per Nvidia Shield TV mira a risolvere alcune problematiche che hanno afflitto gli utenti nel corso delle ultime settimane.

Questo update va a rimediare a diversi problemi, tra cui figurano alcune incertezze di Dolby Vision, con un fastidioso difetto che causava interruzioni durante la riproduzione di contenuti in alta qualità. Questo problema, segnalato da molti utenti, era particolarmente evidente su piattaforme di streaming come Netflix e Disney+, dove il supporto Dolby Vision è fondamentale per offrire un’esperienza visiva di alto livello.

Un altro punto critico risolto con questo aggiornamento riguarda alcuni problemi audio di Plex, che avevano generato non pochi disagi tra gli appassionati di cinema e serie TV. Gli hanno infatti lamentato interruzioni audio e una mancata sincronizzazione durante la riproduzione di contenuti tramite Plex, una delle app più popolari per la gestione e lo streaming.

Gli utenti interessati a installare l’aggiornamento possono farlo direttamente dal menu delle impostazioni del dispositivo, dove il processo di download e installazione è stato reso semplice e intuitivo. Nvidia consiglia vivamente a tutti i proprietari di Shield TV di aggiornare il dispositivo il prima possibile per beneficiare delle correzioni e dei miglioramenti introdotti.

Nvidia Shield TV è un set-top box basato su Android TV, progettato da Nvidia per trasformare un televisore tradizionale in una smart TV avanzata, con funzionalità sia di home entertainment che di gaming di alto livello. Introdotto nell’ormai lontano 2015, è noto per la sua potenza hardware e per il supporto a contenuti in 4K HDR, audio ad alta definizione, e per la capacità di streaming di videogiochi tramite la piattaforma GeForce Now.