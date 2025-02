Obsidian gratis: cos'è l'applicazione che migliora appunti e conoscenze personali

Obsidian è un’applicazione concepita per la gestione degli appunti e delle conoscenze personali, progettata per fornire agli utenti un ambiente flessibile e potente per l’organizzazione delle informazioni. È disponibile su diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, Linux, iOS e Android. La sua struttura si basa sull’uso di file Markdown, permettendo una gestione locale dei dati, il che significa che gli utenti possono accedere alle proprie note anche senza connessione a Internet. Questa caratteristica garantisce un alto livello di privacy e sicurezza, poiché le informazioni rimangono sul dispositivo dell’utente e non sono archiviate su server remoti.

Le principali caratteristiche di Obsidian

Come accennato in precedenza, una delle caratteristiche più attrattive di Obsidian consiste senza dubbio nelle sua abilità di archiviazione locale. Gli utenti possono creare un “Vault“, ovvero una cartella protetta contenente tutte le note. Questo approccio consente di mantenere il controllo totale sui propri dati, evitando la dipendenza da servizi cloud e garantendo la massima riservatezza. Obsidian è quindi un’applicazione che guarda alla sovranità del dato, concetto tanto caro al legislatore europeo e sempre più sentito in azienda e presso gli studi professionali.

La sincronizzazione degli appunti è possibile sia utilizzando servizi come iCloud e GitHub, sia rivolgendosi a uno strumento come Obsidian Sync, a pagamento, che molti utenti ritengono semplice ed efficace in quanto la procedura risulta totalmente automatizzata.

Linking e grafico della conoscenza

Obsidian utilizza un sistema di linking bidirezionale che consente agli utenti di collegare le note tra loro in modo molto intuitivo.

Si tratta quindi di una soluzione software che incentiva la correlazione delle idee in una rete di interconnessioni visibile attraverso un grafico della conoscenza che rappresenta graficamente le relazioni tra le note. La struttura facilita la navigazione e l’esplorazione delle informazioni, rendendo Obsidian ideale per chi desidera costruire una sorta di “secondo cervello” digitale.

Le note possono essere organizzate in cartelle e sottocartelle per facilitare la navigazione. Inoltre, Obsidian offre strumenti per la creazione di elenchi di attività, tabelle e citazioni, rendendo l’applicazione versatile per diversi scopi.

Plugin e personalizzazione

L’applicazione supporta un’ampia gamma di plugin, sia ufficiali che sviluppati dalla comunità, utili per estendere funzionalità di base. Tra i plugin più popolari ci sono quelli per la gestione delle attività in stile Kanban (metodo visuale per gestire il flusso di lavoro, nato nel sistema di produzione Toyota e poi adattato a diversi settori, inclusi lo sviluppo software e la gestione dei progetti), integrazioni con strumenti esterni come Dropbox e funzionalità avanzate per la visualizzazione dei dati.

Gli utenti di Obsidian possono inoltre personalizzare l’aspetto dell’applicazione attraverso temi CSS e configurare il proprio ambiente di lavoro secondo le rispettive esigenze.

Obsidian è gratis anche per finalità commerciali

A partire dal 20 febbraio 2025, Obsidian ha introdotto una significativa modifica nel suo modello di licenza: l’attivazione di una licenza commerciale diventa facoltativa.

Ciò significa che chiunque può utilizzare Obsidian per qualsiasi finalità, anche in ambito commerciale, senza dover sostenere alcun costo. Se l’azienda o il professionista dovessero trarre vantaggio dall’uso di Obsidian, è comunque possibile acquistare licenze commerciali per sostenere economicamente lo sviluppo del software.

Il cambiamento introdotto non implica alcuna variazione sostanziale nel funzionamento di Obsidian. L’applicazione funziona senza la necessità di creare account, come sempre, non ci sono pubblicità, né tracciamenti o vincoli. Gli utenti mantengono il pieno controllo sui propri dati, archiviati localmente in file Markdown in formato testo semplice. Tutte le funzionalità sono disponibili gratuitamente e senza limiti.

Utilizzo in ambienti ad alta sicurezza

Gli sviluppatori di Obsidian rivelano che il software è attualmente utilizzato in oltre 10.000 organizzazioni, molte delle quali operano in ambienti ad alta sicurezza: si parla di finalità di governo, cybersecurity, sanità e finanza.

Anche alcune delle più grandi aziende del mondo, tra cui Amazon e Google, contano migliaia di dipendenti che utilizzano Obsidian quotidianamente. Questi team si affidano a Obsidian per “pensare in modo più efficace“, mantenendo il totale possesso dei dati personali e riservati.