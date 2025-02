Offerta a tempo: proteggi i tuoi dispositivi con Bitdefender Total Security e risparmia fino al 50%

Bitdefender è una delle realtà leader nel settore della cybersecurity, tanto da essere stato l’antivirus più efficace negli ultimi anni. Grazie all’intelligenza artificiale e ad altre tecnologie avanzate, è in grado non solo di rilevare e bloccare tempestivamente le minacce (anche quelle più recenti), ma anche di anticiparle con un approccio proattivo in grado di assicurare il miglior livello di sicurezza possibile. Ora la suite Bitdefender Total Security è in promozione con sconti fino al 51%.

I vantaggi della suite Bitdefender Total Security

Bitdefender Total Security è una suite completa pensata per la sicurezza di tutti i dispositivi, sia desktop (Windows e macOS) che mobile (Android e iOS). Tra le particolarità di questo antivirus c’è una protezione multilivello che consente di proteggere documenti, immagini, video e file da ogni possibile minaccia.

Inoltre Bitdefender Total Security si rivela estremamente efficace contro le truffe online con un sistema di protezione anti-phishing avanzato che rileva e blocca i siti web pericolosi che si nascondono dietro pagine apparentemente affidabili con lo scopo di sottrarre password, numeri delle carte di pagamento e altri dati finanziari. A questo proposito Bitdefender Total Security si attiva anche proteggendo le transazioni online impedendo qualsiasi tipo di frode.

Tra gli aspetti interessanti di Bitdefender Total Security ci sono la discrezione e la leggerezza. Il sistema, infatti, rileva quando l’utente è impegnato in un’attività lavorativa o se sta giocando online o guardando un contenuto in streaming. In questo modo riduce le notifiche a quelle essenziali così da non risultare fastidioso e mantenendo la sua efficacia. Anche perché è un antivirus estremamente leggero che agisce dietro le quinte per offrire a ogni utente la sicurezza migliore in ogni circostanza.

La protezione di Bitdefender è accessibile nei piani Bitdefender Antivirus Plus (20€ per un anno su 3 dispositivi), Bitdefender Total Security (42€ per un anno su 5 dispositivi) e Bitdefender Internet Security (32€ per un anno su 3 dispositivi).